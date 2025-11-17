XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub
Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən mina hadisəsi ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında yazıb.
Qeyd olunub ki, minalar hələ də Azərbaycanda insan həyatına son qoymaqda davam edir.
"Bu gün Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin əməkdaşı Ermənistan sərhədində minanın partlaması nəticəsində ağır şəkildə yaralanıb. Təkcə 2020-ci ilin 44 günlük Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub. Mülki şəxsləri hədəf alan, bərpa işlərini ləngidən və təhlükəsiz qayıdışı əngəlləyən bu humanitar faciə beynəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır. Bu fakt həmçinin genişmiqyaslı mina təmizləmə əməliyyatlarının sürətləndirilməsi üçün təcili beynəlxalq dəstəyin vacibliyini bir daha göstərir".