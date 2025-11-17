“Burger King”in səhmləri əsas səhmdarın biznesdən vəsait çıxarmaq qərarı fonunda ucuzlaşıb
“Restaurant Brands International” (RBI) — “Burger King”, “Tim Hortons”, “Popeyes” və “Firehouse Subs” kimi şəbəkələrin sahibi — şirkətin ən böyük investorlarından olan “3G Capital”ın mənfəətin bir hissəsini reallaşdırmaq məqsədilə 1,2 milyard dollarlıq səhm satışına qərar verməsindən sonra dəyər itirib.
“3G Capital”a bağlı qurum RBI-nin təqribən 17,6 milyon səhmini ikincil ictimai yerləşdirmə (secondary offering) vasitəsilə satışa çıxarır.
Bu, yeni emissiya deyil, mövcud səhm satışıdır və bu, aşağıdakıları ifadə edir:
· Satışdan əldə olunan bütün gəlir “3G Capital”a çatacaq,
· RBI özü nə əlavə vəsait alır, nə də yeni səhm buraxır.
Əməliyyatdan sonra “3G Capital”ın RBI-dakı payı təxminən 26%-dən 22%-ə enəcək. Fond hələ də şirkətin ən böyük və ən təsirli səhmdarı olaraq qalır, lakin bu addım uzun illərdir davam edən investisiyanın mənfəətini qismən reallaşdırmaq niyyətini açıq şəkildə göstərir.
Bazar xəbəri bir qədər ehtiyatla qarşılayıb. Adətən bazara əlavə səhmlərin daxil olması qiymətə təzyiq yaradır və belə hallarda treyderlərin ağlına bir sual gəlir: “Niyə böyük bir insayder məhz indi satışa qərar verdi?”
Nəticədə, satış qərarının açıqlanmasından sonra RBI-nin səhmlərinin dəyəri aşağı düşüb.