 Azərbaycan- Avropa İttifaqı əməkdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan- Avropa İttifaqı əməkdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

Qafar Ağayev17:21 - Bu gün
Azərbaycan- Avropa İttifaqı əməkdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Mariyana Kuyundiç ilə görüşüb.

Nazirlikdən 1news.az-a bildirilib ki, görüşdə Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşlarından olan Aİ ilə iqtisadi-ticarət münasibətlərin genişləndiyi vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz arasında enerji, investisiyalar və digər istiqamətlər üzrə tərəfdaşlıq regional inkişafa töhfə verir.

Tərəflər Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığının prioritetlərini müzakirə ediblər. Ölkəmizin strateji inkişaf hədəfləri və Aİ-nin Azərbaycan üçün 2024-cü il üzrə Maliyyələşdirmə Sazişi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Müzakirələr zamanı birgə fəaliyyət çərçivəsində ticarət, enerji, nəqliyyat, infrastruktur və rəqəmsallaşma üzrə təşəbbüslər, əməkdaşlığın şaxələndirilməsi imkanları qeyd olunub.

Paylaş:
827

Aktual

Rəsmi

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Cəmiyyət

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Cəmiyyət

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Cəmiyyət

İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

İqtisadiyyat

Azərbaycan- Avropa İttifaqı əməkdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Dünya bazarlarında qızıl 100 dollar ucuzlaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşıb

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bakı Limanında bu ilin 10 ayı ərzində ötən illə müqayisədə 5.6 faiz daha çox yük aşırılıb

Dünya bazarlarında qızıl 100 dollar ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 200 dolları ötüb

Son xəbərlər

Ukraynada Türkiyə bayrağı altında üzən gəmi vuruldu: 16 türk xilas edildi

Bu gün, 17:59

Qəbələdə tövlədə 10 ton ot bağlaması yanıb

Bu gün, 17:51

Nizami rayonunda oğurluq edən 3 şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:40

Azərbaycanla BƏƏ arasında Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib

Bu gün, 17:32

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Bu gün, 17:24

Azərbaycan- Avropa İttifaqı əməkdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

Bu gün, 17:21

Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Rusiyadan ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:07

Azərbaycanın həndbol millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında növbəti oyununu keçirib

Bu gün, 17:00

COP30 çərçivəsində “KOB-ların yaşıl keçidi üçün Bakı İqlim Koalisiyası: Belem statusu” mövzusunda müzakirə aparılıb

Bu gün, 16:41

“Burger King”in səhmləri əsas səhmdarın biznesdən vəsait çıxarmaq qərarı fonunda ucuzlaşıb

Bu gün, 16:25

Daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:56

Kiberpolis sosial şəbəkələrdə dələduzluq edərək yüzlərlə şəxsi aldadan 4 nəfəri ifşa etdi - VİDEO

Bu gün, 15:49

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Bu gün, 15:32

Bakıda kondisioner və inşaat materialları oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 15:22

Dəmiryol Muzeyi bu tarixlərdə ziyarətə bağlı olacaq - ADY

Bu gün, 15:00

III kurs tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 14:53

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

Bu gün, 14:38

Qənimət Zahidov Baş Prokurorluğa çağırılıb

Bu gün, 14:23

Banqladeşin sabiq baş naziri edam cəzasına məhkum edildi

Bu gün, 13:49

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:36
Bütün xəbərlər