 18 noyabrda hava necə olacaq? - Proqnoz | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

18 noyabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

12:19 - Bu gün
18 noyabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

Bakıda noyabrın 18-də yağış yağacağı, rayonlarda 21 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 768 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 75-85 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 16-21, dağlarda gecə 0-4, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
182

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev WTDC-25-in iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

“Yves Rocher Azerbaijan” yeni “Glow Énergie [C+]” seriyasını təqdim edir - FOTO

Cəmiyyət

Qarabağ Universitetində STEAM ayrıca ixtisas kimi tədris olunacaq

18 noyabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

AZAL şarj cihazlarından istifadə qaydalarına dəyişiklik edir

DYP telefonla danışan idmançının törətdiyi qəza barədə məlumat yayıb - VİDEO

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

Borclu kimi axtarışda olan 208 nəfər saxlanılıb

Yaşar Nurinin qızı vəfat edib

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Qarabağ Universitetində STEAM ayrıca ixtisas kimi tədris olunacaq

Bu gün, 12:38

18 noyabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

Bu gün, 12:19

AZAL şarj cihazlarından istifadə qaydalarına dəyişiklik edir

Bu gün, 12:12

DYP telefonla danışan idmançının törətdiyi qəza barədə məlumat yayıb - VİDEO

Bu gün, 11:56

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Bu gün, 11:24

“Azərbaycan bu gün 100 faizlik genişzolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda lider mövqe tutur”

Bu gün, 10:56

İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 10:47

XİN-dən 17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı PAYLAŞIM

Bu gün, 10:42

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:27

Masazırda sexdə qəza olub, 45 yaşlı kişinin əli amputasiya edilib

Bu gün, 10:19

Prezident İlham Əliyev WTDC-25-in iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 09:54

Mehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 09:34

Paytaxt rayonlarında müşavirələr keçirilir - FOTO

Bu gün, 09:30

Maştağa və Ramanada bu gün işıq kəsiləcək

Bu gün, 09:22

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:13

İlham Əliyev 17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibəti ilə paylaşım edib

Bu gün, 09:05

Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günüdür

Bu gün, 09:03

Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Bu gün, 09:00

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

16 / 11 / 2025, 16:50

Şahin Seyidzadə: Prezidentin fikirləri Azərbaycan–Mərkəzi Asiya tərəfdaşlığının möhkəmləndiyini göstərir

15 / 11 / 2025, 21:04
Bütün xəbərlər