 "Yeni Corolla Cross" yenilənmiş SUV üslubu ilə qarşınızdadır
“Yeni Corolla Cross” yenilənmiş SUV üslubu ilə qarşınızdadır

09:53 - Bu gün
Toyota ailə dostu funksionallığı və müasir zərifliyi ilə yenilənmiş Corolla Cross modeli ilə bazarda özünü doğrultmağa davam edir.

Yeni Corolla Cross qabaqcıl texnologiyanı, hibrid səmərəliliyi və müasir dizaynı orijinal SUV xarakteri ilə birləşdirir. O, “Toyota”nın əsas dəyərləri özündə əks etdirməklə yanaşı, “Corolla”nın uzun illərdir etibarlı yol yoldaşı kimi qazandığı nüfuza söykənir.

Yeni səssizləşdirici materiallar sayəsində daha sakit, hamar və rahat sürüş təcrübəsi təmin olunur. Eyni zamanda, zərif bal pətəyi formalı ön barmaqlıqlar, yeni adaptiv uzaq məsafə faraları və yenidən dizayn edilmiş ön və arxa işıqlar avtomobilə müasir və zəriflik qatır.

Arxada yerləşən qabarıq Corolla Cross loqosu modelə fərqlilik qatarkən, 18 düymlük möhkəm yüngül lehimli disklər isə güclü və dinamik duruş yaradır.

Daha geniş mərkəzi konsol, dizayn baxımından yenilənmiş sürətlər qutusu, əlavə smartfon saxlama yeri və simsiz enerji doldurma funksiyası kimi praktiki dəyişikliklər sürücülərin rahatlığının qeydinə qalır. Bundan əlavə, Android cihazlara enerji doldurma sürətinin 1,5 dəfə artırılması ilə mobil cihazla avtomobil arasındakı əlaqənin keyfiyyəti yaxşılaşdırılıb.

Toyota Smart Connect multimedia və əyləncə paketi 10,5 düymlük yüksək dəqiqliyə malik sensorlu ekranlarda standart olaraq təqdim olunur. Bundan əlavə, 12,3 düymlük tam rəqəmsal cihaz paneli də bütün versiyalar üçün standartdır. Yaxşılaşdırılmış ambient salon işıqlandırmaları, qızdırılan sükan və oturacaqlar isə daha yüksək komplektasiyalarda təklif olunan üstünlüklərdəndir.

Sərnişinlər üç əsas istiqamətdə təkmilləşdirilmiş izolyasiya sayəsində daha sakit və rahat səyahətdən zövq almaq mümkündür. Dam örtüyündə istifadə edilmiş səsuducu materiallar səssizliyi maksimuma çatdırır, arxa ventilyasiya hissəsindəki əlavə material isə arxa sərnişinlər üçün səs və vibrasiyanı minimuma endirir.

Yeni Corolla Cross “Toyota”nın beşinci nəsil hibrid sistemi olan “Hybrid 200” ilə təchiz olunub. Bu, “Toyota”nın karbon neytrallığına yönəlmiş strategiyasına tam uyğun olmaqla yanaşı, Azərbaycan bazarında hibrid avtomobillərə olan marağın dəstəkçisidir.

Yüksək təhlükəsizlik və rahatlıq üçün avtomatik sistem yeniləmələrini dəstəkləyən Toyota T-Mate sistemi də standart olaraq təqdim olunur. Bu sistem üçüncü nəsil Toyota Safety Sense ilə qabaqcıl sürüş və parkinq yardım sistemlərini özündə birləşdirir.

Yenilənmiş Corolla Cross artıq Azərbaycandakı bütün rəsmi diler mərkəzlərində satışdadır. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün dilerlərlə əlaqə saxlamaq və ya www.toyota.az veb-saytına keçid etmək kifayətdir.

Toyota Bakı Mərkəzi – (+994) 12 496 70 10 və ya (+994) 12 496 70 11

Toyota Abşeron Mərkəzi – +994 12 349 00 60 və ya *0110

Toyota Gəncə Mərkəzi – (+994) 22 259 25 25

Reklam hüququnda

