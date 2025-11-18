 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:09 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Azərbaycanda noyabrın 19-da havanın 22 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 70-75 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 7-11, gündüz 17-21, dağlarda gecə 0-4, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
498

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Cəmiyyət

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Cəmiyyət

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Cəmiyyət

Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir - FOTO - VİDEO

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşdı

Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Suraxanıda üzərindən 10 kiloqram marixuana aşkarlanan narkokuryer saxlanılıb - VİDEO

Banqladeşin sabiq baş naziri edam cəzasına məhkum edildi

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Leysan yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:08

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:48

DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşdı

Bu gün, 12:32

Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Bu gün, 12:29

“mygov” platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlər göndərilməyə başlanılıb

Bu gün, 12:20

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:09

“Bahar: Tikinti Təcrübəsi” — PMD və Kvan gənc memarları real tikinti prosesinə daxil edir - FOTO

Bu gün, 11:25

Azərbaycanın Milli Etalon Vaxtı - UTC (AZ) beynəlxalq səviyyədə təsdiqləndi

Bu gün, 10:37

BDYPİ-dən ötmə qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 10:34

Gəncədə 37 yaşlı kişini bıçaqlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:22

AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırır

Bu gün, 10:11

Məhkəmə iclas katibi vəzifəsinə qəbul olunan şəxslərin dairəsi genişləndirilir

Bu gün, 10:02

“Yeni Corolla Cross” yenilənmiş SUV üslubu ilə qarşınızdadır

Bu gün, 09:53

Leyla Əliyeva “Neft bumu hamıya gülümsəyir” festivalının açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 09:35

Dəmir yolundan 67 min manatlıq dəmir oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 09:32

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti enib

Bu gün, 09:18

AMB 18 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib

Bu gün, 08:59

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:57

Ukraynada Türkiyə bayrağı altında üzən gəmi vuruldu: 16 türk xilas edildi

17 / 11 / 2025, 17:59
Bütün xəbərlər