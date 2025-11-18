 “mygov” platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlər göndərilməyə başlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“mygov” platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlər göndərilməyə başlanılıb

12:20 - Bu gün
“mygov” platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlər göndərilməyə başlanılıb

“mygov” rəqəmsal hökumət platformasında yeni funksionallıq istifadəyə verilib. Artıq vətəndaşlar özəl qurumlar tərəfindən məlumatlarının sorğulanması barədə bildirişlər alırlar.

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyindən 1news.az-a bildirilib ki, beləliklə vətəndaşlar “mygov” tətbiqi və veb-platforması üzərindən məlumatlarının hansı qurumlar tərəfindən sorğulandığını daha operativ izləyə bilirlər. Sorğulama baş verdiyi anda sistem avtomatik olaraq “mygov” tətbiqi vasitəsilə vətəndaşa bildiriş göndərir. İstifadəçi bildirişə klik edərək “Bildirişlər” moduluna keçid edə və “Tarixçəyə keçid et” düyməsi vasitəsilə daha ətraflı məlumatı əldə edə bilər. Əgər vətəndaş bildirişdə qeyd olunan şirkət (qurum) tərəfindən sorğulanmaq istəmirsə, bu zaman "İcazələrin idarə edilməsi" moduluna daxil olaraq müvafiq sorğulamanı bağlaya bilər.

Yeni funksionallığın əsas məqsədi vətəndaşların şəxsi məlumatlarına nəzarətini artırmaqdır. Bu xüsusiyyət sayəsində vətəndaşlar məlumatlarının sorğulanması barədə vaxtında xəbərdar olur və prosesə daha rahat şəkildə nəzarət edə bilirlər.

Sorğular məzmununa uyğun olaraq yeddi kateqoriya üzrə qruplaşdırılır: fərdi məlumatlar, məşğulluq, ailə, təhsil, nəqliyyat, sosial müdafiə və təminat, rabitə. Nəticədə vətəndaş məlumatların hansı qurum tərəfindən və hansı kateqoriya üzrə sorğulandığını bilir və öz məlumat dövriyyəsini daha səmərəli şəkildə izləyir.

Qeyd edək ki, fərdi məlumatların istifadəsi zamanı vətəndaş razılıqlarının rəqəmsal qaydada idarə olunması da “mygov” platformasının təqdim etdiyi imkanlardan biridir. Vətəndaşlar “İcazələrin idarə edilməsi” bölməsi vasitəsilə özəl şirkətlər tərəfindən aparılan məlumat sorğularını izləyə, verdikləri razılıqları idarə edə, onların qüvvədə qalma müddətini müəyyənləşdirə, eləcə də istədikdə dayandıra və ya yenidən aktivləşdirə bilirlər.

Paylaş:
378

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Cəmiyyət

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Cəmiyyət

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Cəmiyyət

Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir - FOTO - VİDEO

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşdı

Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Leysan yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Banqladeşin sabiq baş naziri edam cəzasına məhkum edildi

Son xəbərlər

Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:08

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:48

DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşdı

Bu gün, 12:32

Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Bu gün, 12:29

“mygov” platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlər göndərilməyə başlanılıb

Bu gün, 12:20

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:09

“Bahar: Tikinti Təcrübəsi” — PMD və Kvan gənc memarları real tikinti prosesinə daxil edir - FOTO

Bu gün, 11:25

Azərbaycanın Milli Etalon Vaxtı - UTC (AZ) beynəlxalq səviyyədə təsdiqləndi

Bu gün, 10:37

BDYPİ-dən ötmə qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 10:34

Gəncədə 37 yaşlı kişini bıçaqlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:22

AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırır

Bu gün, 10:11

Məhkəmə iclas katibi vəzifəsinə qəbul olunan şəxslərin dairəsi genişləndirilir

Bu gün, 10:02

“Yeni Corolla Cross” yenilənmiş SUV üslubu ilə qarşınızdadır

Bu gün, 09:53

Leyla Əliyeva “Neft bumu hamıya gülümsəyir” festivalının açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 09:35

Dəmir yolundan 67 min manatlıq dəmir oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 09:32

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti enib

Bu gün, 09:18

AMB 18 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib

Bu gün, 08:59

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:57

Ukraynada Türkiyə bayrağı altında üzən gəmi vuruldu: 16 türk xilas edildi

17 / 11 / 2025, 17:59
Bütün xəbərlər