AQTA: Saxta ixrac sertifikatı hazırlanması faktı üzrə araşdırmalara başlanılıb

17:13 - Bu gün
Beynəlxalq ticarət qaydalarına əsasən, Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə (AQTA) İsrail Dövlətinin Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Təhlükəsizliyi Nazirliyi tərəfindən fitosanitar sertifikatların həqiqiliyinin təsdiq edilməsinə dair sorğu daxil olub.

Təqdim edilən fitosanitar sertifikatlara baxış zamanı onların saxta olduğu müəyyən edilib. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, saxta sənədlər üzərindəki QR kodlar oxunarkən müxtəlif xarici ölkələrdə yaradılan saxta e-afsa.com, storage2.me-qr.com və cdn.qr-code-generator.com domeninə yönəlmə baş verir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA-nın İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsi məlumat yayıb

Bildirilib ki, AQTA-nın rəsmi domeni e-afsa.gov.az-dır. Agentlik tərəfindən təqdim olunan sertifikatlar QR kod vasitəsilə oxunarkən, yalnız agentliyin rəsmi domeninə yönləndirmə baş verir.

Aşkar olunan uyğunsuzluq barədə İsrail Dövlətinin aidiyyəti qurumuna məlumat verilib və araşdırmanın davam etdirilməsi üçün digər zəruri sənədlər istənilib.

Saxtalaşdırma faktı üzrə bütün materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim edilib.

“Agentlik bəyan edir ki, bu kimi qanunazidd əməllər yolverilməzdir və həmin fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər barəsində qanunvericilik çərçivəsində ən sərt tədbirlər həyata keçiriləcək. İxracla məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən, eyni zamanda, təsərrüfat sahiblərindən xahiş olunur ki, agentliyin təqdim etdiyi sertifikatların QR kodunu oxutduran zaman rəsmi “e-afsa.gov.az” domeninin yazılmasına diqqət etsinlər”,- deyə məlumatda vurğulanıb.

