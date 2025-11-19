AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9695 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0968 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9695
|AUD
|1,1024
|BYN
|0,5709
|BGN
|1,0068
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1159
|CZK
|0,0815
|CNY
|0,2391
|DKK
|0,2637
|GEL
|0,6287
|HKD
|0,2182
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2341
|SEK
|0,1794
|CHF
|2,125
|ILS
|0,5193
|CAD
|1,2146
|KWD
|5,5376
|KZT
|0,3271
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5128
|MDL
|0,1009
|NOK
|0,168
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6025
|PLN
|0,4639
|RON
|0,387
|RUB
|2,0968
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3051
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3094
|TRY
|0,0401
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,0946
|NZD
|0,9574
|XAU
|6927,33
|XAG
|86,5485
|XPT
|2616,81
|XPD
|2396,584
