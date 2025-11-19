 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:10 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9695 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0968 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9695
AUD 1,1024
BYN 0,5709
BGN 1,0068
AED 0,4628
KRW 0,1159
CZK 0,0815
CNY 0,2391
DKK 0,2637
GEL 0,6287
HKD 0,2182
INR 0,0192
GBP 2,2341
SEK 0,1794
CHF 2,125
ILS 0,5193
CAD 1,2146
KWD 5,5376
KZT 0,3271
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5128
MDL 0,1009
NOK 0,168
UZS 0,0142
PKR 0,6025
PLN 0,4639
RON 0,387
RUB 2,0968
RSD 0,0168
SGD 1,3051
SAR 0,4533
xdr 2,3094
TRY 0,0401
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,0946
NZD 0,9574
XAU 6927,33
XAG 86,5485
XPT 2616,81
XPD 2396,584
51

