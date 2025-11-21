“Sabah Investment Group”, “Reportage Group” və “Elie Saab”dan Azərbaycada ilk brend yaşayış layihəsi:“Panorama by Elie Saab” - FOTO
Sabah Investment Group Reportage Group — BƏƏ‑nin aparıcı özəl daşınmaz əmlak developeri — və qlobal moda və yaşam tərzi brendi ELIE SAAB ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində Panorama by ELIE SAAB layihəsini təqdim edir.
Bu layihə Azərbaycanda öz kateqoriyasında ilk brend rezidensiya olacaq.
Layihə Sea Breeze – Xəzər dənizi sahilində yerləşən ən böyük istirahət şəhərciyində yerləşəcək və ilk dəfə olaraq ELIE SAAB obrazını Azərbaycanda təqdim edəcəkdir. Sea Breeze misilsiz templərlə inkişaf edir: 750 hektarlıq ərazidə artıq 3,5 milyon kv. m-dən çox yaşayış və kommersiya sahəsi inşa edilib və əhalinin sayı 35 000-i keçib. Bu genişmiqyaslı inkişaf fonunda Panorama by ELIE SAAB layihəsi şəhərin inkişafının əsas məqamına və şirkətin icarəyə yönəlik daşınmaz əmlak sahəsində qlobal genişlənməsinin mühüm mərhələsinə çevrilir.
Bakının dinamik inkişafı, beynəlxalq cazibədarlığı və dəyişən lüks bazarı bu əməkdaşlığı mükəmməlləşdirir. Layihə Sabah Investment Group‑un regional təcrübəsini və Reportage Group‑un beynəlxalq inkişaf təcrübəsini ELIE SAAB Maison‑un zərif interyer dizaynı ilə birləşdirir. Mebel və dekorlar İtaliyada Elie Saab və Karlo Kolombo tərəfindən hazırlanan yaradıcılıq istiqaməti ilə və Corporate Brand – A++ Group lisenziyası altında istehsal edilir.
Layihədə 582 mənzil mövcuddur: bir və iki otaqlı mənzillər, geniş dörd otaqlı duplekslər və bir xüsusi penthaus. Hər bir mənzil işığı, rahatlığı və məkan harmoniyasını maksimumlaşdırmaq üçün dizayn olunub və brendin balans və zəriflik fəlsəfəsini əks etdirir. Bəzi mənzillər ELIE SAAB Maison mebelləri ilə tam təchiz edilmiş şəkildə təqdim olunur ki, bu da sakinlər üçün problemsiz yerləşmə imkanı yaradır. Penthaus isə Sea Breeze və ikonik Ribbon Tower‑ə panoramik baxışlarla layihənin zirvəsində yerləşir, geniş terasa və ELIE SAAB tərəfindən dizayn edilmiş interyerə malikdir. Sakinlər həmçinin ELIE SAAB Maison komandası ilə birbaşa işləyərək məkanlarını fərdiləşdirə və eksklüziv konsultasiya və üstün alış şərtlərindən yararlana bilərlər. Sabah Investment Group‑un sədri Orxan Mustafayev: “Panorama by ELIE SAAB Reportage Group ilə birgə layihəmizin yeni mərhələsidir. Azərbaycanın ilk brend yaşayış kompleksidir və Sea Breeze üçün mühüm hadisədir. Bu layihə Xəzər sahilində lüks yaşayış standartlarını yenidən müəyyənləşdirir. ELIE SAAB‑ın imza zərifliyini və bizim təcrübəmizi birləşdirərək, Azərbaycanı dünyanın ən nüfuzlu istiqamətləri sırasında mövqeləndirən dünya səviyyəli layihə yaratmaqdan qürur duyuruq.
Reportage Group‑un CEO‑su və İdarəedici direktoru Andrea Nuçera: “Bizim missiyamız zamanın sınağından çıxan keyfiyyətli və əlçatan yaşayış məkanları yaratmaqdır. ELIE SAAB və Sabah Investment Group ilə ortaq əməkdaşlığımızla biz beynəlxalq dizayn standartlarını yerli gözləntilərlə birləşdirən toplumlar yaradırıq və hər bir sakinə öz həyat hekayəsini qurmağa imkan veririk.”
ELIE SAAB Group‑un CEO‑su Elie Saab Jr.: “ELIE SAAB brendinin qlobal izini genişləndirərkən, dizayn fəlsəfəmizi əks etdirən və yaşam vizyonumuzu həyata keçirən strateji tərəfdaşlıqlar qurmağa sadiq qalırıq. Sabah Investment Group və Reportage Group ilə əməkdaşlığımız Xəzər sahillərində yeni bir daşınmaz əmlak layihəsi ilə əlamətdar mərhələdir. Bu inkişaf brendimizin əsas dəyərləri — zəriflik, ustalıq və zamansız gözəllik — üzərində qurulan incə yaşayış mühitləri yaratmaq prinsipimizə sadiqliyimizi əks etdirir.”
Panorama by ELIE SAAB tamhüquqlu yaşam təcrübəsi təqdim edir: lounge sahələri, biznes mərkəzi, fitnes zalları, özəl spa, sonsuzluq hovuzları, uşaq oyun zonaları, skvoş zalı, stolüstü tennis və su idmanı mərkəzi. Layihə müasir və ahəngdar yaşayış mühiti yaradan ticarət və iaşə obyektləri ilə tamamlanır. Ümumi sahələr İtaliyada hazırlanmış ELIE SAAB Maison kolleksiyasından mebel və dekorla bəzədilib
Bu əməkdaşlıq vasitəsilə Sabah Investment Group Reportage Properties və ELIE SAAB ilə birgə Azərbaycanda yeni bir vizion təqdim edir — memarlıq, dizayn və yaşam tərzinin qovuşaraq müasir lüksun və zamansız zərifliyin autentik ifadəsini yaratdığı bir məkan.
