 Xocalı şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Xocalı şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

Qafar Ağayev09:03 - Bu gün
Xocalı şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam edir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Xocalı şəhərinə 25 ailə - 136 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə isə 47 ailə - 189 nəfər yola salınıb.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Xocalı şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

Paylaş:
1005

Aktual

Rəsmi

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

İqtisadiyyat

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Cəmiyyət

Agentlikdən ölümcül xəstəliyə səbəb olan uşaq qidası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı - SİYAHI

“Azərxalça”nın Tiranada növbəti sərgisi baş tutub - FOTO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

Bakıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Nazir: Tam ştatlı müəllimin maaşı ölkə üzrə orta maaşdan ən azı iki dəfə yüksək olmalıdır

Son xəbərlər

Agentlikdən ölümcül xəstəliyə səbəb olan uşaq qidası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:57

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Bu gün, 16:52

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı - SİYAHI

Bu gün, 16:51

Dubay aviaşousunda Hindistanın “Tejas” qırıcısı qəzaya uğrayıb

Bu gün, 16:39

“Azərxalça”nın Tiranada növbəti sərgisi baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:32

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Bu gün, 16:24

Gəncə və Göygölün bir sıra ticarət obyektlərində saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:14

İsa Həbibbəyli: “Mərkəzi Elmi Kitabxana dünyanın 120 kitabxanasına qoşulub”

Bu gün, 15:52

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:49

Rəhman Hacıyev “AmCham Azərbaycan”-ın “Lead Talk” sessiyasında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:25

Hərbi attaşelər Milli Aviasiya Akademiyasını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 15:09

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunlarda aktiv iştirak edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib - VİDEO

Bu gün, 15:05

Bakıda turizm şirkətindən 20 min manatlıq oğurluq edilib

Bu gün, 14:52

Binəqədidə hotelin işçilərinin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - ADLAR

Bu gün, 14:29

Bakıda xadimə çalışdığı evdən 50 min manatlıq qızıl oğurlayıb

Bu gün, 14:22

ETX: ölkə üzrə 859 kompüterin sistemi zərərli proqram təminatına yoluxub

Bu gün, 14:07

Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb

Bu gün, 13:49

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Bu gün, 13:48

Bakıda 4 nəfəri cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 13:38

İrşad-da “Yaşıl Cümə” başladı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:34
Bütün xəbərlər