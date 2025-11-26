Polis Sumqayıtda ev və maşınlardan oğurluqlar edən şəxsləri saxladı
Sumqayıt şəhərində talama cinayətləri baş verib. Naməlum şəxslər gecə saatlarında vətəndaşların birinin evindən içərisində sənəd və bank kartları olan pul kisəsini, digər iki zərərçəkmişin avtomobillərindən isə planşet, maqnitofon və səsgücləndiricilər oğurlayıblar. Bu barədə polisə məlumat verilib.
1news.az xəbər verir ki, Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən 42 yaşlı Ş.İsbatov, 21 yaşlı İ.Məlikov və 45 yaşlı E.Əvəzov saxlanılıblar.
Hər üç fakt üzrə araşdırmalar aparılır.
