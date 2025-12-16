 İKTA internet xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə hədəfləri müəyyən edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İKTA internet xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə hədəfləri müəyyən edib

Qafar Ağayev16:16 - Bu gün
İKTA internet xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə hədəfləri müəyyən edib

Azərbaycanın telekommunikasiya və poçt xidmətləri üzrə tənzimləyici qurumu İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) ilə internet provayderlər arasında ölkədə internet xidmətlərinin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına həsr olunan geniştərkibli görüş keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib.

Görüşdə internetin sürətinə təsir edən amillər, beynəlxalq təcrübə, İKTA-nın həyata keçirdiyi araşdırmalar və “İnternet sürətinə təsir edən 10 kritik faktor” üzrə tövsiyələr müzakirə edilib. Bununla yanaşı, İSP-lərin (İnternet xidmət provayderi) növbəti illər üçün planlaşdırmalı olduqları modernizasiya tədbirləri diqqət mərkəzində olub.

İKTA nümayəndələri bildiriblər ki, son illərdə ölkədə fiber infrastrukturu genişlənib, hər bir evə fiber-optik xəttin çəkilişi təmin olunub. Ancaq internet xidmətinin sürətinin inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatdırılması üçün bir sıra işlər də görülməlidir.

İnternet keyfiyyətinə təsir edən amillərin yalnız operator şəbəkəsindən ibarət olmadığı, həmçinin modem parkı, “Wi-Fi” sistemlərinin tənzimlənməsi, marşrutlama (routing), beynəlxalq çıxışlar, məzmun çatdırılma şəbəkələri (Content Delivery Network – CDN), evdaxili siqnal zəifləməsi və “mesh” texnologiyalarının tətbiqinin də real nəticəyə ciddi təsir etdiyi vurğulanıb.

Görüşdə İKTA rəsmiləri “İnternet sürətinə təsir edən 10 kritik faktor” adlı təqdimatla çıxış edib. İnternetin keyfiyyətini yüksəldə biləcək 10 əsas istiqamət izah edilib, operator və provayderlərin fəaliyyətlərində bu faktorları nəzərə almalarının zəruriliyi vurğulanıb.

Bunlara daxildir:

1. Fiber “backhaul” və magistral xətlərin modernizasiyası. Şəbəkənin “əsas skelet”inin (Backhaul) modernizasiyası aparılmadan uzunmüddətli dayanıqlılıq qazanmır. İnternet trafiki ilk növbədə ölkə daxilində yerləşən fiber xətlər üzərindən ötürülür. Bu xətlərdə ötürmə tutumu kifayət qədər olmadıqda sürət azalması müşahidə oluna bilər. İSP-lər fiber xətlərin ötürmə tutumlarının artırılması istiqamətində tədbirlər görməlidir.

2. Evdaxili “Wi-Fi” sistemlərinin optimallaşdırılması. Beton divarlı evlərdə “Wi-Fi” siqnalı 50-80% zəifləyə bilir. Modem düzgün yerləşdirilmədikdə və ya köhnə texnologiyadan istifadə edildikdə yüksəksürətli internet paketləri belə real nəticə vermir. Bu səbəbdən “Wi-Fi 6”, “Wi-Fi 6E” və “mesh” sistemlərinin tətbiqinin vacibliyi vurğulanıb. “Mesh” və “Wi-Fi” sistemlərinin tarif paketlərinə daxil edilməsi və düzgün tənzimləmə xidmətlərinin təklifi inkişaf etdirilməlidir.

3. Modemlərin düzgün tənzimlənməsi (2.4 və 5 GHz SSID eyniliyi). Tədqiqatlar göstərir ki, sürətlə bağlı şikayətlərin 60-70%-i modemlərin düzgün tənzimlənməməsindən qaynaqlanır. Xüsusilə 2.4 və 5 GHz tezlikləri üçün fərqli ad və şifrlərdən istifadə edildikdə istifadəçi avtomatik olaraq aşağısürətli 2.4 GHz şəbəkəsində qalır. Halbuki eyni şəbəkə adı və eyni şifr tətbiq edildikdə cihazlar avtomatik olaraq daha sürətli bağlantıya qoşula bilir. Eyni “SSID” və eyni şifr tətbiq etməklə bu problemi aradan qaldırmaq mümkündür.

4. Marşrutlanmanın (routing) səmərəliliyinin artırılması. Beynəlxalq trafikə çıxış və marşrutların optimallaşdırılması gecikməni xeyli aşağı sala bilər. Trafikin daha qısa və səmərəli marşrutlar üzrə yönləndirilməsi gecikməni azaldır və interneti daha stabil edir. Bu məqsədlə əsas “Backbone” və şəhərdaxili şəbəkələrin 100G və 400G texnologiyalarına keçirilməsi vacib hesab olunur.

5. Əlavə CDN-lərin yerləşdirilməsi, internet trafikində CDN payının artırılması. “YouTube”, “TikTok”, “Instagram”, “Meta” və digər platformalar kontentinin ölkə daxilində saxlanılması sürəti birbaşa yüksəldir. Məlumatlar uzaq ölkələrdən deyil, yerli serverlərdən ötürüldükdə videolar daha tez açılır və fasilələr azalır. Bu məqsədlə İSP-lər 3-5 illik trafik həcmi inkişafı proqnozunu işləməli, internet trafikində CDN payının 65-75%-ə qaldırılmasını təmin etməlidir.

6. Pik saatlarda yüklənmənin optimallaşdırılması. Saat 20:00 – 23:30 aralığında internetdən istifadə kəskin artır. Bu dövrdə şəbəkənin düzgün idarə edilməməsi sürətin azalmasına səbəb ola bilər. Buna görə də pik saatlarda yüklənmənin balanslaşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Pik saat sindromunun tam aradan qaldırılması məqsədilə axşam saatlarında internetin sabitliyini artıran texniki optimallaşmalar aparılmalıdır.

7. GPON və XGS – PON texnologiyalarının geniş tətbiqi. 10 Gbit/s texnologiyalara keçid. Mütəxəssislər XGS – PON kimi yeni nəsil fiber texnologiyalarına keçidi vacib sayırlar. 10 Gbit/s sürət imkanına malik yeni nəsil fiber texnologiyanın kommersiya istifadəsinə verilməsinə, yüksək sürət tarif paketlərinin kütləvi təklif edilməsinə başlanılmalıdır.

8. Şəbəkə monitorinqi və real vaxt rejimində analiz sistemlərinin tətbiqi. Tıxac nöqtələrinin, performans zəifliklərinin avtomatik aşkarlanması və operator panelində görünməsi çətinliklərin preventiv olaraq aşkarlanmasına və şikayət formalaşmadan aradan qaldırılmasına xidmət edir. Real vaxt rejimində şəbəkə monitorinq sistemlərinin tətbiqi ilə preventiv olaraq avtomatik zədə və performans zəifliklərinin aşkarlanması və şəbəkə yüklənməsinin proqnozlaşdırılması texnologiyalarının tətbiqi genişləndirilməlidir.

9. Standartlaşdırma və texniki tələblərin yenilənməsi. Modem standartı (“Wi-Fi 6” minimum tələbi), “SSID” qaydaları, CDN hostinq qaydaları və digər normativlərin tətbiqindən ibarətdir. İnternet sürətinin minimum həddinin müəyyənləşdirilməsinə, “Wi-Fi 4 və 5” nəsil modemlərin dövriyyədən çıxarılmasına, “Wi-Fi 6” modemlərin geniş tətbiqinə başlanılmalıdır.

10. İstifadəçilərin maarifləndirilməsi. Evdaxili şəbəkənin düzgün qurulması üzrə geniş ictimai təlimatlar hazırlanmalı, aktiv maarifləndirmə işləri aparılmalıdır.

Qeyd olunub ki, bu keçid ölkədə uzunmüddətli dayanıqlı və yüksəktutumlu internet xidmətini təmin edəcək. İKTA rəsmiləri əlavə ediblər ki, müzakirəyə dəvət olunan provayderlər ölkədə ən geniş əhatəyə malik operatorlar olduqlarına görə onların həyata keçirdikləri hər modernləşmə addımı bütün ölkə üzrə istifadəçi təcrübəsinə birbaşa təsir göstərir.

“İnternet servis provayderlərin şəbəkə modernləşməsi ehtiyacları və İKTA tərəfindən təqdim olunmuş tövsiyələr ölkədə internetin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün vacib addımlardır. İnfrastruktur, modem standartları, “Wi-Fi” sistemləri və “routing” kimi məsələlər kompleks yanaşma tələb edir. Bu istiqamətdə görülən işlər növbəti illərdə real nəticələr verəcək”, – deyə qeyd edilib.

İKTA yaxın dövrdə bütün provayderlərlə də analoji görüşlər keçirməyi və ölkə üzrə internetin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün vahid yanaşma tətbiq etməyi planlaşdırır.

Paylaş:
97

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocavəndin Sos kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Dünya

Ərdoğan: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə indiyədək olmadığı qədər yaxındır

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə və Seyidbəyli kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Li Auto üçün həqiqət anı: yanan elektromobil, zərərlər və strateji qeyri-müəyyənlik - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Milli Məclisin növbəti iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Sosial şəbəkədə işə qəbulla bağlı saxta elanlar paylaşaraq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa təyyarə reysi müzakirə olundu

“On numara” ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Piyada vurulması - bütün hallarda sürücü günahkardır? – VİDEOREPORTAJ

Salyanda 9 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxslər həbs olunub

“Coincasa” 2025-ci il “Blooming New Year” Yeni il kolleksiyasını təqdim edir - FOTO

Şirvanda ürəyi dayanan 6 uşaq anasını xilas edən həkim kimdir? - FOTO

Son xəbərlər

Vergi və sosial sığorta qanunvericiliyinə son dəyişikliklər təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 17:54

Bakı 2026-cı il “Dünya İdman Paytaxt”ı elan olunub

Bu gün, 17:47

Milli Məclisin növbəti iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:38

Sosial şəbəkədə işə qəbulla bağlı saxta elanlar paylaşaraq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:23

Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa təyyarə reysi müzakirə olundu

Bu gün, 17:08

“On numara” ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:56

Ərdoğan: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə indiyədək olmadığı qədər yaxındır

Bu gün, 16:42

Azərbaycanda sabit genişzolaqlı internetin sürəti artıb

Bu gün, 16:23

İKTA internet xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə hədəfləri müəyyən edib

Bu gün, 16:16

Mədəniyyət Nazirliyi “MilliNet 2025” müsabiqəsinin qalibləri sırasında yer alıb

Bu gün, 15:46

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə və Seyidbəyli kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:25

Azərbaycanda elektron siqaretlərin idxalı, istehsalı və satışı qadağan edilir

Bu gün, 15:11

Vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatında iştirak edənlər cəzalarından tam azad ediləcək

Bu gün, 14:45

Bərdə heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 14:40

Azərbaycan İsraillə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 14:32

Növbəti köç karvanı Xocavəndin Sos kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:28

Cəmil Həsənli yenidən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə çağırılıb

Bu gün, 14:16

Xətaidə 480 qutu pirotexniki vasitə satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:15

Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

Bu gün, 14:00

Uşağın doğulması ilə əlaqədar kişilərə 14 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət veriləcək

Bu gün, 13:31
Bütün xəbərlər