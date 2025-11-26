 Bakıda MDB Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Bakıda MDB Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib

17:02 - Bu gün
Bakıda MDB Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib

25-26 noyabr tarixlərində Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) iştirakçı dövlətlərinin Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Gürcüstan, İran, Ermənistan, Latviya və Estoniya dəmiryol administrasiyalarının, eləcə də Dəmir Yolları Əməkdaşlıq Təşkilatı (OSJD), MDB-nin İcraiyyə Komitəsi, Dəmiryolçuların Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının rəhbər heyəti iştirak edib.

İclasda çıxış edən “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmov MDB ölkələri arasında nəqliyyat və logistika sahəsində əməkdaşlığın regionun iqtisadi inteqrasiyasının əsas amillərindən biri olduğunu, dəmir yolu nəqliyyatında qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinin bütövlükdə regionun sabit inkişafına xidmət etdiyini vurğulayıb.

ADY sədri qeyd edib ki, son illərdə Azərbaycan ərazisindən keçən beynəlxalq dəhlizlərin inkişafı istiqamətində genişmiqyaslı işlər görülüb. Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu, Orta Dəhliz və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi üzrə strateji layihələr Azərbaycanın qlobal nəqliyyat xəritəsində aparıcı mövqeyini təmin edib:

“ADY Orta Dəhliz üzrə əməliyyatların daha da səmərələşdirilməsi üçün infrastruktur quruculuğu istiqamətində işlərini davam etdirir, o cümlədən Şərq-Qərb istiqamətində əsas magistral dəmir yolu olan Bakı–Böyük Kəsik xəttinin dəyişən cərəyana keçidi üzrə işlər uğurla aparılır. Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu artıq Avropa ilə Asiya arasında etibarlı körpü kimi fəaliyyət göstərir. BTQ xəttinin modernləşdirilməsindən sonra bu xəttin yükötürmə qabiliyyəti illik 1 milyondan 5 milyon tonadək artırılıb. Şimal-Cənub dəhlizinin Azərbaycandan keçən hissəsinin mühüm seqmenti olan Sumqayıt–Yalama dəmir yolu xəttinin yenidən qurulması işləri ilin sonunadək başa çatdırılacaq. Həmçinin ADY İran ərazisində Astara Terminalının tikintisi üzrə əsaslı işlər görüb və terminalın inşası 2026-cı ilin 1-ci rübündə tamamlanacaq”.

R.Rüstəmov bildirib ki, cari ilin fevral ayından ADY-yə inteqrasiya edilən Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı bu gün yalnız Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun qlobal ticarət zəncirinə inteqrasiyasını təmin edən əsas qovşaqlardan biridir. Orta Dəhlizin dayanıqlı və səmərəli fəaliyyətinin əsas dayaqlarından olan Bakı Limanının buraxılış qabiliyyətinin ildə 15 milyondan 25 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır.

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev isə çıxışında deyib ki, Azərbaycan üzv ölkələrlə birgə nəqliyyat siyasətinin inkişafına, logistika zəncirinin rəqabətqabiliyyətinin artırılmasına və yeni marşrutların formalaşdırılmasına böyük önəm verir. Nazir 2024-cü il dekabrın 21-də Moskva şəhərində Azərbaycan və Rusiya arasında imzalanmış “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə tranzit yük daşımalarının inkişafı məqsədilə əməkdaşlıq haqqında Saziş”in əhəmiyyətindən, eləcə də Şimal-Cənub və Orta Dəhlizin Azərbaycandan keçən hissəsi üzrə dəmiryol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün görülən işlərdən danışıb.

Qeyd edilib ki, son illərdə ölkəmizdə aparılan genişmiqyaslı infrastruktur layihələri regionun tranzit xəritəsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib. Yenilənən dəmir yolu xətləri, müasir terminallar və rəqəmsal idarəetmə sistemləri nəqliyyatın səmərəliliyini və təhlükəsizliyini artırır.

İclasda gündəlikdə dayanan məsələlər müzakirə edilib. Müzakirələrin əsas mövzusunu MDB dəmir yolu şəbəkəsinin 2025-ci ilin ilk doqquz ayındakı fəaliyyəti, beynəlxalq sərnişin daşımalarının inkişafı, beynəlxalq daşımalar üçün yük və konteyner qatarlarının formalaşdırılması, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı, 2026-cı il üçün beynəlxalq yükdaşıma tarifi siyasəti, maliyyələşmə, elmi-tədqiqat və təkmilləşdirmə proqramları və digər məsələlər təşkil edib.

İştirakçılar region üzrə logistika proseslərində şəffaflıq və sinxronlaşmanın artırılmasının vacibliyini vurğulayıb, 2026-cı il üçün tarif siyasətinin razılaşdırılmasının beynəlxalq yük daşımalarında rəqabət və tranzit axınlarının optimallaşdırılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıdığını qeyd ediblər.

Tədbirin yekununda iclasın protokolu imzalanıb.

Paylaş:
83

Aktual

Cəmiyyət

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

İlham Əliyev İslamiadada ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançıları və məşqçiləri mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

“Gabala Hospitality Group” növbəti ənənəvi illik ağacəkmə aksiyasını gerçəkləşdirdi - FOTO - VİDEO

İqtisadiyyat

Bakıda MDB Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib

Kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsi azaldılır

ADY və Rusiya Dəmir Yolları arasında saziş imzalanıb

ADY sədri: Orta Dəhliz boyunca əməliyyatların səmərəliliyini artırmaq üçün infrastrukturu inkişaf etdirməyə davam edirik

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızılın ucuzlaşması davam edir

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qızıl yenidən bahalaşıb

Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmır

Son xəbərlər

Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

Bu gün, 17:53

Bakıda avtomobili bilərəkdən nömrəsiz idarə edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 17:49

Ölkə üzrə 14 heyvan bazarında rekonstruksiya işləri davam edir - VİDEO

Bu gün, 17:47

PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

Bu gün, 17:27

Paytaxtın bu ərazisi piyadaların hərəkəti üçün bağlanacaq - AAYDA

Bu gün, 17:20

Heydər Əliyev prospektində avtomobildə yanğın söndürülüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:10

Bakıda MDB Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib

Bu gün, 17:02

BƏƏ Prezidenti Azərbaycanın ədliyyə nazirini qəbul edib

Bu gün, 16:43

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:36

Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köçlə bağlı püşkatma olub

Bu gün, 16:31

UN-Habitat İcraiyyə Şurasının 3-cü sessiyası işini başa çatdırıb - FOTO

Bu gün, 16:13

Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:00

İlham Əliyev İslamiadada ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançıları və məşqçiləri mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:58

Trendyol üçüncü Dayanıqlılıq Hesabatında karbon neytrallığı hədəfinin 70%-nə daha tez çatacağını açıqlayıb

Bu gün, 15:45

Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsində zolaqlar yenidən təşkil olunur - VİDEO

Bu gün, 15:37

Milli Qəhrəman Pəncəli Teymurovun anası Prezidentə məktub göndərdi

Bu gün, 15:12

Polis Sumqayıtda ev və maşınlardan oğurluqlar edən şəxsləri saxladı

Bu gün, 15:06

Kilauea yenidən püskürdü – lava 120 metrə qalxdı

Bu gün, 14:55

“ATV” kanalına xəbərdarlıq edildi - SƏBƏB

Bu gün, 14:41

Görmə məhdudiyyətli gənc İtaliyada vokal bacarıqlarını təkmilləşdirib

Bu gün, 14:37
Bütün xəbərlər