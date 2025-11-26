 Azərbaycan kəlağayısı 11 ildir UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxildir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycan kəlağayısı 11 ildir UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxildir - FOTO

Qafar Ağayev14:05 - Bu gün
Azərbaycan kəlağayısı 11 ildir UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxildir - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bilavasitə təşəbbüsü və dəstəyilə 2014 – cü il noyabr ayının 26-da Azərbaycan kəlağayısı “Qadın ipək baş örtüyü kəlağayının ənənəvi hazırlanma və daşınma mədəniyyəti və onun simvolikası” adı ilə UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilib.

"Azərxalca" ASC-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, kəlağayı sənətinin Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlər sistemində və adət-ənənələrimizdə ən mühüm mədəniyyət nümunəsi olduğu beynəlxalq səviyyədə təsdiq olunub.

Ötən əsrlərin qadın geyimlərində kəlağayı kimi atributun meydana gəlməsi Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafı ilə bağlıdır. İpək istehsalı qədim Nuxada (Şəki) başlamışdır. Böyük İpək Yolu sayəsində Şəki ipəyi və ipəkdən olan məmulatlar başqa ölkələrə ixrac edilirdi. İngiltərə, İtaliya, Hollandiya və başqa ölkələrdən olan səyyahlar öz yol qeydlərində Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərinin ticarət məkanlarında zərif, incə ipəkdən qadın baş örtüklərinə rast gəlindiyini xatırlatmışlar.

Hazırda ölkənin əsas ipək istehsal edən müəssisəsi Şəki İpək Kombinatıdır. Kombinat Şəkidə 1931-ci ildə fəaliyyətə başlamış və bugünə qədər (“Azəripək” ASC) fəaliyyətini davam etdirir. Kombinatda baramaaçan, boyaq-bəzək, burucu, toxucu, pambıqəyirici, xalçaçılıq istehsal sahələri var. Kombinatda hazırda 400 işçi fəaliyyət göstərir. Bu gün Şəki İpək Kombinatında yüksək keyfiyyətli 100% təbii xam ipək və ipəkdən hazırlanan məhsullar: kəlağayı, şərf, çitmə və s. istehsal olunur.

“Azərxalça” ASC də öz növbəsində Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafına dəstəyini göstərir. Bu münasibətlə 2021-ci ilin iyul ayında “Azərbaycan xalçası” brendinin yaradılması, inkişaf etdirilməsi və xarici bazarlarda təşviqi istiqamətində atılan əhəmiyyətli addımlardan biri “Azərxalça” ASC ilə “Azəripək” ASC ( o zaman MMC) arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunun imzalanmasını göstərmək olar. Memoranduma əsasən, xalçaların toxunmasında istifadə edilən ipək ipliyini “Azərxalça” ASC “Azəripək” ASC-dən satın alır, istehsal edilən məmulatların satışına dəstək sahəsində əməkdaşlıq olunur, yun və ipək ipliyinin istehsal prosesinin təşkilində təcrübə mübadiləsi aparılır.

Xatırladaq ki, bu memoranduma qədər “Azərxalça” ASC ipək xalçalar istehsal etməyib, “Azəripək” ASC-dən əldə olunan ipək ipliklə yeni və eksperimental xalçaların toxunması baş tutub. Toxunan bütün növ xalçalar yerli bazarla yanaşı, dünya bazarına da çıxarılır və geniş maraq görür.

Paylaş:
107

Aktual

Cəmiyyət

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

İlham Əliyev İslamiadada ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançıları və məşqçiləri mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

“Gabala Hospitality Group” növbəti ənənəvi illik ağacəkmə aksiyasını gerçəkləşdirdi - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

Bakıda avtomobili bilərəkdən nömrəsiz idarə edən sürücü həbs edilib

Ölkə üzrə 14 heyvan bazarında rekonstruksiya işləri davam edir - VİDEO

PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində yaradılmış Baytarlıq Klinikası ilə tanış olublar - FOTO

Son xəbərlər

Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

Bu gün, 17:53

Bakıda avtomobili bilərəkdən nömrəsiz idarə edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 17:49

Ölkə üzrə 14 heyvan bazarında rekonstruksiya işləri davam edir - VİDEO

Bu gün, 17:47

PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

Bu gün, 17:27

Paytaxtın bu ərazisi piyadaların hərəkəti üçün bağlanacaq - AAYDA

Bu gün, 17:20

Heydər Əliyev prospektində avtomobildə yanğın söndürülüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:10

Bakıda MDB Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib

Bu gün, 17:02

BƏƏ Prezidenti Azərbaycanın ədliyyə nazirini qəbul edib

Bu gün, 16:43

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:36

Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köçlə bağlı püşkatma olub

Bu gün, 16:31

UN-Habitat İcraiyyə Şurasının 3-cü sessiyası işini başa çatdırıb - FOTO

Bu gün, 16:13

Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:00

İlham Əliyev İslamiadada ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançıları və məşqçiləri mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:58

Trendyol üçüncü Dayanıqlılıq Hesabatında karbon neytrallığı hədəfinin 70%-nə daha tez çatacağını açıqlayıb

Bu gün, 15:45

Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsində zolaqlar yenidən təşkil olunur - VİDEO

Bu gün, 15:37

Milli Qəhrəman Pəncəli Teymurovun anası Prezidentə məktub göndərdi

Bu gün, 15:12

Polis Sumqayıtda ev və maşınlardan oğurluqlar edən şəxsləri saxladı

Bu gün, 15:06

Kilauea yenidən püskürdü – lava 120 metrə qalxdı

Bu gün, 14:55

“ATV” kanalına xəbərdarlıq edildi - SƏBƏB

Bu gün, 14:41

Görmə məhdudiyyətli gənc İtaliyada vokal bacarıqlarını təkmilləşdirib

Bu gün, 14:37
Bütün xəbərlər