 “Gabala Hospitality Group” növbəti ənənəvi illik ağacəkmə aksiyasını gerçəkləşdirdi - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Gabala Hospitality Group” növbəti ənənəvi illik ağacəkmə aksiyasını gerçəkləşdirdi - FOTO - VİDEO

12:54 - Bu gün
“Gabala Hospitality Group” növbəti ənənəvi illik ağacəkmə aksiyasını gerçəkləşdirdi - FOTO - VİDEO

21 noyabr 2025-ci il tarixində “Gabala Hospitality Group” (GHG) korporativ sosial məsuliyyət strategiyası çərçivəsində növbəti illik ağacəkmə aksiyasını həyata keçirdi.

Artıq ənənə halını almış aksiyanın davamı olaraq təşkil edilən bu təşəbbüs, şirkətin ətraf mühitə sayğısının ifadəsi, bölgənin ekosisteminin qorunması və yaşıllaşdırılması istiqamətində atdığı ardıcıl addımlardan biri kimi diqqət çəkir.

Aksiyada “Gabala Hospitality Group”-a daxil olan bütün şirkətlərin əməkdaşları fəal şəkildə iştirak edərək birlikdə daha yaşıl və dayanıqlı gələcək üçün töhfə verdilər. Tədbir zamanı mindən artıq göyrüş və ağcaqayın ağacları “Ekologiya və Təbbi Sərvətlər Nazirliyi Meşələrin inkişafı xidməti”ndən əldə edilərək müvafiq ekspert dəstəyi ilə Tufandağ Qış-Yay Turizm İstirahət Kompleksi ətrafındakı meşəyanı ərazilərə əkildi.

GHG-nin Baş İcraçı Direktoru Şəbnəm Fərman aksiyada çıxışı zamanı şirkətin dayanıqlılıq prinsiplərinə və sosial məsuliyyətinə toxunaraq bildirib:

“Bizim üçün təbiətin qorunması yalnız bir vəzifə deyil, həm də dəyərdir. Yaşadığımız bölgənin gözəlliyini qorumaq və gələcək nəsillərə sağlam ekoloji mühit ötürmək bizim missiyamızın əsas hissəsidir. Bu cür təşəbbüslər hər birimizin təbiətə bağlılığı gücləndirir və kollektiv məsuliyyət hissini artırır. Bu il ilk dəfə olaraq bizə qoşulan könüllülərimizə fəal istiraklarına görə təşəkkür edirik, bu təşəbbüs bizim üçün çox dəyərlidir.”

Aksiyanın məqsədi yalnız yeni ağacların əkilməsi deyil, həm də cəmiyyətdə ekoloji həssaslığın artırılması, təbiətə dəyərin və məsuliyyət hissinin daha geniş təbliğidir.

Şirkət növbəti illərdə də ekoloji yönümlü layihələrini genişləndirməyi və bölgənin təbii sərvətlərinin qorunmasına istiqamətlənmiş fəaliyyətlərini davam etdirməyi planlaşdırır.

“Gabala Hospitality Group” ölkənin ən böyük turizm menecementi şirkətlərindən biridir. Şirkətin portfelinə “Tufandağ Qış-Yay Turizm İstirahət Kompleksi”, ilk milli beş ulduzlu hotellər şəbəkəsi olan “Qafqaz Hotels&Resorts”, “Gabaland” Əyləncə Mərkəzi, peşəkar atıcılıq mərkəzi olan “Qəbələ Atıcılıq Klubu” və ölkədə ilk və tək raftinq mərkəzi olan “Rafting Gabala” aiddir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
247

Aktual

Cəmiyyət

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

İlham Əliyev İslamiadada ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançıları və məşqçiləri mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

“Gabala Hospitality Group” növbəti ənənəvi illik ağacəkmə aksiyasını gerçəkləşdirdi - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

Bakıda avtomobili bilərəkdən nömrəsiz idarə edən sürücü həbs edilib

Ölkə üzrə 14 heyvan bazarında rekonstruksiya işləri davam edir - VİDEO

PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

Bakıda 10 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Son xəbərlər

Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

Bu gün, 17:53

Bakıda avtomobili bilərəkdən nömrəsiz idarə edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 17:49

Ölkə üzrə 14 heyvan bazarında rekonstruksiya işləri davam edir - VİDEO

Bu gün, 17:47

PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

Bu gün, 17:27

Paytaxtın bu ərazisi piyadaların hərəkəti üçün bağlanacaq - AAYDA

Bu gün, 17:20

Heydər Əliyev prospektində avtomobildə yanğın söndürülüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:10

Bakıda MDB Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib

Bu gün, 17:02

BƏƏ Prezidenti Azərbaycanın ədliyyə nazirini qəbul edib

Bu gün, 16:43

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:36

Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köçlə bağlı püşkatma olub

Bu gün, 16:31

UN-Habitat İcraiyyə Şurasının 3-cü sessiyası işini başa çatdırıb - FOTO

Bu gün, 16:13

Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:00

İlham Əliyev İslamiadada ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançıları və məşqçiləri mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:58

Trendyol üçüncü Dayanıqlılıq Hesabatında karbon neytrallığı hədəfinin 70%-nə daha tez çatacağını açıqlayıb

Bu gün, 15:45

Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsində zolaqlar yenidən təşkil olunur - VİDEO

Bu gün, 15:37

Milli Qəhrəman Pəncəli Teymurovun anası Prezidentə məktub göndərdi

Bu gün, 15:12

Polis Sumqayıtda ev və maşınlardan oğurluqlar edən şəxsləri saxladı

Bu gün, 15:06

Kilauea yenidən püskürdü – lava 120 metrə qalxdı

Bu gün, 14:55

“ATV” kanalına xəbərdarlıq edildi - SƏBƏB

Bu gün, 14:41

Görmə məhdudiyyətli gənc İtaliyada vokal bacarıqlarını təkmilləşdirib

Bu gün, 14:37
Bütün xəbərlər