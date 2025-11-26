 Kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsi azaldılır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsi azaldılır

Qafar Ağayev14:14 - Bu gün
Kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsi azaldılır

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Qanun layihəsi Milli Məclisdə müzakirə olunur.

Dəyişikliklərin əsas hədəfi sahibkarlığın təşviqi, vergi yükünün optimallaşdırılması və “kölgə iqtisadiyyatı”na qarşı mübarizənin gücləndirilməsidir.

1news.az xəbər verir ki, iqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti bu dəyişikliklərin əsaslandırılmasını hissə-hissə ictimaiyyətə təqdim edir.

Məlum olduğu kimi, vətəndaşlar tərəfindən mənzillərin kirayəyə verilməsi vergiyə cəlb edilən əməliyyat olsa da, bu sahədə qeyri-rəsmi əməliyyatlar mövcuddur. Prosesin rəsmiləşməsi məqsədilə inzibatçılığın sadələşdirilməsi və kirayə gəlirləri üzrə vergi yükünün azaldılması nəzərdə tutulur.

Xatırladaq ki, 2025-ci il yanvarın 1-dən etibarən kirayə gəliri əldə edən vətəndaşlara özləri vergi orqanında uçota durmadan agent (hüquqi və ya fiziki şəxs) müəyyən etmək və vergi öhdəliklərini yerinə yetirilmək vəzifəsini həmin şəxsə həvalə etmək hüququ verilib.

Kirayə bazarı üzrə “ağarmaya” və könüllü əməletməyə nail olmaq məqsədilə fiziki şəxslərə məxsus olan yaşayış sahələrinin fiziki şəxslərə kirayəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlər üzrə vergi dərəcəsinin optimallaşdırılaraq 14%-dən 10%-ə endirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, vergi yükünün təxminən 30 faiz azalması deməkdir.

Sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində icarəyə verilən, yaxud hüquqi şəxslərə kirayəyə verilən əmlaklar üçün isə 14%-lik vergi dərəcəsi dəyişməz qalır.

Dəyişikliyin məqsədi vergidən yayınma hallarının qarşısını almaq, fiziki şəxslərə məxsus yaşayış sahələri üzrə kirayə müqavilələrinin və bu müqavilələr üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsini təşviq etməkdir.

Paylaş:
172

Aktual

Cəmiyyət

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

İlham Əliyev İslamiadada ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançıları və məşqçiləri mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

“Gabala Hospitality Group” növbəti ənənəvi illik ağacəkmə aksiyasını gerçəkləşdirdi - FOTO - VİDEO

İqtisadiyyat

Bakıda MDB Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib

Kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsi azaldılır

ADY və Rusiya Dəmir Yolları arasında saziş imzalanıb

ADY sədri: Orta Dəhliz boyunca əməliyyatların səmərəliliyini artırmaq üçün infrastrukturu inkişaf etdirməyə davam edirik

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda bu ərazidə evlər PLANA DÜŞDÜ - 2700 AZN kompensasiya veriləcək

“Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti nədir? – Deputatdan AÇIQLAMA

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb

Qızıl yenidən bahalaşıb

Son xəbərlər

Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

Bu gün, 17:53

Bakıda avtomobili bilərəkdən nömrəsiz idarə edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 17:49

Ölkə üzrə 14 heyvan bazarında rekonstruksiya işləri davam edir - VİDEO

Bu gün, 17:47

PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

Bu gün, 17:27

Paytaxtın bu ərazisi piyadaların hərəkəti üçün bağlanacaq - AAYDA

Bu gün, 17:20

Heydər Əliyev prospektində avtomobildə yanğın söndürülüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:10

Bakıda MDB Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib

Bu gün, 17:02

BƏƏ Prezidenti Azərbaycanın ədliyyə nazirini qəbul edib

Bu gün, 16:43

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:36

Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köçlə bağlı püşkatma olub

Bu gün, 16:31

UN-Habitat İcraiyyə Şurasının 3-cü sessiyası işini başa çatdırıb - FOTO

Bu gün, 16:13

Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:00

İlham Əliyev İslamiadada ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançıları və məşqçiləri mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:58

Trendyol üçüncü Dayanıqlılıq Hesabatında karbon neytrallığı hədəfinin 70%-nə daha tez çatacağını açıqlayıb

Bu gün, 15:45

Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsində zolaqlar yenidən təşkil olunur - VİDEO

Bu gün, 15:37

Milli Qəhrəman Pəncəli Teymurovun anası Prezidentə məktub göndərdi

Bu gün, 15:12

Polis Sumqayıtda ev və maşınlardan oğurluqlar edən şəxsləri saxladı

Bu gün, 15:06

Kilauea yenidən püskürdü – lava 120 metrə qalxdı

Bu gün, 14:55

“ATV” kanalına xəbərdarlıq edildi - SƏBƏB

Bu gün, 14:41

Görmə məhdudiyyətli gənc İtaliyada vokal bacarıqlarını təkmilləşdirib

Bu gün, 14:37
Bütün xəbərlər