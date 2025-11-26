 PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

Qafar Ağayev17:27 - Bu gün
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının (PA) Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, vətəndaşlar PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində qəbul olunurlar.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev-79.

Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır. Qəbul saat 14:00-dan başlayır.

Əlaqə üçün: Çağrı Mərkəzi – 1111.

Qəbulu aparan şəxs

Qəbul günü

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri Əmirov Natiq Ərziman oğlu

1

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri

Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu

1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri

Nağdəliyev Zeynal Səfər oğlu

2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri

Ələsgərov Fuad Murtuz oğlu

3,17

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı

4

Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi

Həsənov Altay Tofiq oğlu

5,12,26

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri

Həsənov Kərəm Əvəz oğlu

5

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri

Seyidov Fərid Mirmufid oğlu

8

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri

Mövsümov Şahmar Arif oğlu

9

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri

Hacıyev Hikmət Fərhad oğlu

10

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri

Məcidov Tələt Tahir oğlu

11

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri

Məmmədəliyev Yusuf Ülfət oğlu

12

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi

15

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsi

15

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri

İsmayılov Süleyman Abbas oğlu

16

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Əfv məsələləri sektoru

18

Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

xüsusi nümayəndəsi

Hüseynov Emin Zamin oğlu

19

Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Məmmədov Məsim Əhməd oğlu

22

Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Yusubov Elçin Mustafa oğlu

23

Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Hacıyev Bəşir Qüdrət oğlu

24

Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Kərimov Aydın Zöhrab oğlu

25

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri

Kərimov Gündüz Hacı oğlu

26

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Hacıyev Vahid Rasim oğlu

26

* * *

Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası

Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi

Usubov Ramil İdris oğlu

