 Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

09:02 - Bu gün
Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Kəlbəcər şəhərinə 27 ailə - 112 nəfər köçürülüb.

Kəlbəcər şəhərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Paylaş:
153

Aktual

Siyasət

Bakı Təhlükəsizlik Forumunun Bəyannaməsi BMT-nin sənədi kimi yayımlanıb

Cəmiyyət

Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Müsahibə

Bakıya gələn erməni ekspert 1news.az-a danışdı: “Sülh mümkündür” – MÜSAHİBƏ

İqtisadiyyat

“Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti nədir? – Deputatdan AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Rəşad Nəbiyev: Zəngəzur dəhlizi “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin əsas elementini təşkil edir

Sumqayıtda klinikada qadın ona vurulan iynənin təsirindən ölüb

Yol polisi zolağı tez-tez dəyişən sürücülərə xəbərdarlıq etdi - Sıxlıq yaradırsınız

On ayda “e-sosial” internet portalından 13,8 milyon dəfə istifadə olunub

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsinə dair cinayət işi başlanıb

Yasamaldakı yanğın zamanı həyatını itirən Könül Vəlibəyli ilə bağlı məşhur dostlarından paylaşım

Son xəbərlər

Rəşad Nəbiyev: Zəngəzur dəhlizi “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin əsas elementini təşkil edir

Bu gün, 11:58

Sumqayıtda klinikada qadın ona vurulan iynənin təsirindən ölüb

Bu gün, 11:45

Yol polisi zolağı tez-tez dəyişən sürücülərə xəbərdarlıq etdi - Sıxlıq yaradırsınız

Bu gün, 11:21

On ayda “e-sosial” internet portalından 13,8 milyon dəfə istifadə olunub

Bu gün, 11:10

Biləcəridə işıq kəsiləcək

Bu gün, 11:00

Naxçıvanda dələduzluq - Vətəndaşların 50 min manatı ələ keçirildi

Bu gün, 10:55

Arvadına xəsarət yetirərək qaçan şəxs Çində saxlanılıb

Bu gün, 10:36

Bakıda SSRİ bayrağı qaldıranlar saxlanılıb

Bu gün, 10:19

Bakı Təhlükəsizlik Forumunun Bəyannaməsi BMT-nin sənədi kimi yayımlanıb

Bu gün, 10:17

AYNA: Zabrat yolunda xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb - VİDEO

Bu gün, 10:09

Noyabrın müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib

Bu gün, 10:06

Azər Allahverənov Türk Dövlətlərinə üzv ölkələrin QHT Platformasının Baş katibi olub.

Bu gün, 09:53

AMB 26 noyabra olan olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:39

BŞİH: Qarlı havalara hazırlıqla bağlı müşavirələr başa çatıb, hər bir rayona cavabdeh şəxs təyin edib

Bu gün, 09:31

“Villeroy & Boch” ilə Yeni il sehri! - FOTO

Bu gün, 09:15

Paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Bu gün, 09:14

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 09:12

Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 09:02

Bakıya gələn erməni ekspert 1news.az-a danışdı: “Sülh mümkündür” – MÜSAHİBƏ

25 / 11 / 2025, 17:52

Sabah bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

25 / 11 / 2025, 17:51
Bütün xəbərlər