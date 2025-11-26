 AMB 26 noyabra olan olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
Qafar Ağayev09:39 - Bu gün
AMB 26 noyabra olan olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 1,9691 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,1563 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9691

100 Rusiya rublu

2,1563

1 Avstraliya dolları

1,1055

1 Belarus rublu

0,5709

1 Bolqarıstan levi

1,0069

1 BƏƏ dirhəmi

0,4629

100 Cənubi Koreya vonu

0,1159

1 Çexiya kronu

0,0815

1 Çin yuanı

0,2400

1 Danimarka kronu

0,2637

1 Gürcü larisi

0,6293

1 Honq Konq dolları

0,2186

1 Hindistan rupisi

0,0191

1 İngilis funt sterlinqi

2,2419

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1787

1 İsveçrə frankı

2,1088

1 İsrail şekeli

0,5184

1 Kanada dolları

1,2076

1 Küveyt dinarı

5,5369

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3278

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5155

1 Moldova leyi

0,0995

1 Norveç kronu

0,1666

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6044

1 Polşa zlotası

0,4664

1 Rumıniya leyi

0,3869

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3065

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3054

Türk lirəsi

0,0400

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0402

Yapon yeni

1,0891

Yeni Zelandiya dolları

0,9670

Qızıl

7075,4680

Gümüş

88,4286

Platin

2649,4670

Palladium

2378,1725

