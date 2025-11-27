 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:16 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,75 % artaraq 1,9722 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,06 % artaraq 2,1656 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9722

100 Rusiya rublu

2,1656

1 Avstraliya dolları

1,1110

1 Belarus rublu

0,5709

1 Bolqarıstan levi

1,0084

1 BƏƏ dirhəmi

0,4629

100 Cənubi Koreya vonu

0,1163

1 Çexiya kronu

0,0816

1 Çin yuanı

0,2401

1 Danimarka kronu

0,2641

1 Gürcü larisi

0,6294

1 Honq Konq dolları

0,2186

1 Hindistan rupisi

0,0191

1 İngilis funt sterlinqi

2,2538

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1792

1 İsveçrə frankı

2,1148

1 İsrail şekeli

0,5201

1 Kanada dolları

1,2116

1 Küveyt dinarı

5,5376

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3285

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5163

1 Moldova leyi

0,1007

1 Norveç kronu

0,1658

100 Özbək somu

0,0143

100 Pakistan rupisi

0,6041

1 Polşa zlotası

0,4660

1 Rumıniya leyi

0,3874

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3111

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3096

Türk lirəsi

0,0401

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0402

Yapon yeni

1,0897

Yeni Zelandiya dolları

0,9735

Qızıl

7057,3715

Gümüş

89,8465

Platin

2752,1640

Palladium

2396,7450

50

