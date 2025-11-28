 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:12 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9700 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1803 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9700

100 Rusiya rublu

2,1803

1 Avstraliya dolları

1,1105

1 Belarus rublu

0,5745

1 Bolqarıstan levi

1,0072

1 BƏƏ dirhəmi

0,4629

100 Cənubi Koreya vonu

0,1160

1 Çexiya kronu

0,0815

1 Çin yuanı

0,2403

1 Danimarka kronu

0,2638

1 Gürcü larisi

0,6294

1 Honq Konq dolları

0,2184

1 Hindistan rupisi

0,0190

1 İngilis funt sterlinqi

2,2506

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1793

1 İsveçrə frankı

2,1122

1 İsrail şekeli

0,5206

1 Kanada dolları

1,2112

1 Küveyt dinarı

5,5376

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3293

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5163

1 Moldova leyi

0,1007

1 Norveç kronu

0,1673

100 Özbək somu

0,0143

100 Pakistan rupisi

0,6046

1 Polşa zlotası

0,4658

1 Rumıniya leyi

0,3871

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3116

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3096

Türk lirəsi

0,0400

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0402

Yapon yeni

1,0881

Yeni Zelandiya dolları

0,9721

Qızıl

7120,6710

Gümüş

91,3351

Platin

2793,2360

Palladium

2405,6700

