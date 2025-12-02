 NARGIS Nəşriyyat evinin “Winter in Azerbaijan” adlı yeni sərgisi açılır | 1news.az | Xəbərlər
NARGIS Nəşriyyat evinin “Winter in Azerbaijan” adlı yeni sərgisi açılır

20:14 - 02 / 12 / 2025
Yeni il mövsümü yaxınlaşır və bununla birlikdə ənənəvi “Gingerbread City” də geri qayıdır!

Dekabrın 1-də “Port Baku Mall”da açılacaq sərgi bu il Azərbaycan bayrağındakı aypara və səkkizguşəli ulduzdan ilhamlanıb və “Winter in Azerbaijan” adlandırılıb. Bayram əhval-ruhiyyəsini yaşamaq istəyirsinizsə, bu tədbiri qaçırmayın!

NARGIS Nəşriyyat evi mütəmadi olaraq ictimai həyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən irimiqyaslı tədbirlər təşkil edir. Adətən bayram günlərində keçirilən bu sərgidə Bakı şəhərinin abidələri və Azərbaycan adət-ənənələrinə aid atributlar miniatür formada nümayiş etdirilir. Layihənin ideyası “NARGIS” jurnalının baş redaktoru Ülviyyə Mahmuda məxsusdur.

Sərgi Azərbaycanın peşəkar şirniyyatçıları və memarları tərəfindən hazırlanacaq. Aypara və səkkizguşəli ulduz formasında dizayn edilmiş maketdə ölkəmizin rəmzləri və zəngin mədəni irsi əks olunacaq. Kompozisiyanın beynəlxalq səviyyədə də təqdim olunmasına xüsusi önəm veriləcək. Bu, mədəniyyətimizin xarici auditoriya arasında tanıdılmasına güclü təkan verəcək.

NARGIS komandası “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-yə, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə, “Azərpoçt” MMC, “Bakı Metropoliteni” QSC-yə, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinə, “Wolt” çatdırılma şirkətinə, MasterCard-a, “Push30” MMC-yə, “Miniboss Business School” tədris mərkəzinə, “Medsol” MMC-yə, “Kidsberry” mağazasına, “Glodemia” tədris mərkəzinə, “İTicket” MMC-yə, “The Attack” kafesinə və “a’Nanas” restoranına verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirir.

Sərginin keçirilməsi üçün məkan ayırdığına görə Port Baku Mall ticarət mərkəzinə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk.

Sərginin rəsmi açılışı dekabrın 1-də baş tutub və 2026-cı il yanvarın 15-dək davam edəcək. Giriş ödənişsizdir.

