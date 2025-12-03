 Nərmin Salmanova: “Bakı Metropoliteni”ndə çalışmıram | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Nərmin Salmanova: “Bakı Metropoliteni”ndə çalışmıram

10:59 - Bu gün
Nərmin Salmanova: “Bakı Metropoliteni”ndə çalışmıram

Teleaparıcı Nərmin Salmanovanın “Bakı Metropoliteni”ndə işlədiyi barədə yayılan məlumatlara aydınlıq gətirilib

Bir müddət əvvəl teleaparıcı Nərmin Salmanovanın “Bakı Metropoliteni” QSC-nin mətbuat katibi vəzifəsinə təyin edildiyi barədə məlumatlar yayılmışdı. Lakin aparıcı bu xəbəri təkzib edərək sözügedən qurumda çalışmadığını açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, Nərmin Salmanova sosial media hesabında paylaşım edərək bildirib ki, televiziyadakı fəaliyyətindən ayrılması Metropolitenin təklifi və bu sahədə özünü sınamaq istəyilə bağlı olsa da, əməkdaşlıq son anda baş tutmayıb.

Onun sözlərinə görə, “Bakı Metropoliteni” ilə uzun sürən danışıqlardan sonra ilkin razılıq əldə edilib, lakin işə başlayacağı və əmək müqaviləsini imzalayacağı gün onun üçün vacib hesab olunan bəzi şərtlər dəyişdirilib. Bu səbəbdən tərəflər arasında əməkdaşlıq mümkün olmayıb.

“Beləliklə, orada çalışdığım barədə yayılan məlumat düzgün deyil. Hazırda müəyyən fasilədən sonra peşəkar planlarımı dəyərləndirirəm”, – deyə aparıcı bildirib.

Paylaş:
59

Aktual

Siyasət

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Cəmiyyət

Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların tibbi müayinəsinə dair yeni prosedur müəyyənləşib

Cəmiyyət

ABŞ-ın briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan məktəblilərinin hazırladığı ilk peyk orbitə buraxılıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Məsafədən (distant) iş əmək müqaviləsiylə tənzimlənəcək

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Kəlbəcərdə yük avtomobilinin aşması nəticəsində sürücü xəsarət alıb

Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb.

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Hikmət Hacıyev NATO-nun Baş Qərargahında olub - FOTO

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Son xəbərlər

Məsafədən (distant) iş əmək müqaviləsiylə tənzimlənəcək

Bu gün, 12:40

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:26

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Bu gün, 12:08

Kəlbəcərdə yük avtomobilinin aşması nəticəsində sürücü xəsarət alıb

Bu gün, 12:05

Azərbaycan və Estoniya vergi sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndiriblər

Bu gün, 12:02

Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb.

Bu gün, 11:45

Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların tibbi müayinəsinə dair yeni prosedur müəyyənləşib

Bu gün, 11:31

Bakıda TDT-yə üzv ölkələrin Xəritəçilik İşçi qrupunun 2-ci iclası keçirilir

Bu gün, 11:22

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:21

ABŞ-ın briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

Bu gün, 11:18

Nərmin Salmanova: “Bakı Metropoliteni”ndə çalışmıram

Bu gün, 10:59

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 10:58

Dünən polis xeyli silah-sursat aşkarlayıb

Bu gün, 10:45

Azərbaycan nefti 66 dollardan yuxarı səviyyədə ticarət olunur

Bu gün, 10:23

Azərbaycan məktəblilərinin hazırladığı ilk peyk orbitə buraxılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:10

Azərbaycan UNESCO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə üzv seçilib

Bu gün, 10:06

Bərdədə kişi kanalda boğulan qadını xilas edərkən ölüb

Bu gün, 09:50

Kənar dairəvi yolda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbindən sıxlıq yaranıb

Bu gün, 09:28

Noyabrda dövlət sərhədini pozan 27 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 09:17

Dirijor Ramiz Məlik-Aslanov Azərbaycan Prezidentinə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 09:06
Bütün xəbərlər