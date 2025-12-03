Azərbaycan nefti 66 dollardan yuxarı səviyyədə ticarət olunur
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan neftinin qiyməti dəyişməyib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 66,22 ABŞ dolları səviyyəsində qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti də 66,22 ABŞ dolları təşkil edib.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.
