“TuranBank” beynəlxalq maliyyə qurumundan yerli valyutada kredit cəlb edib
Azərbaycanda kiçik və orta biznesin maliyyələşdirilməsi sahəsində aparıcı banklardan biri olan "TuranBank", nüfuzlu Invest in Visions (IIV) fondu ilə yeni kredit sazişi imzalayıb.
Saziş “IIV Mikrofinanzfonds” və “IIV Financial Infrastructure Funds, FCP RAIF – DKM Mikrofinanzfonds” vasitəsilə həyata keçirilib və əməliyyat tanınmış Incofin İnvestisiya Fondu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində strukturlaşdırılıb.
Sazişə əsasən, beynəlxalq maliyyə qurumu "TuranBank"a 3 il müddətinə, 15 milyon ABŞ dolları ekvivalentində yerli valyutada sintetik kredit ayırıb. Yerli valyutada maliyyələşdirmə borcalanların valyuta risklərini azaldır və ölkədə kiçik və orta sahibkarların maliyyə dayanıqlığını gücləndirir.
“Bu investisiya ilə biz Azərbaycandakı sahibkarların inkişafına birbaşa dəstək veririk. Yerli valyutada uzunmüddətli kreditlərin mövcudluğu biznesin böyüməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və ölkədə yerli istehsalın inkişafı üçün çox vacibdir. Kiçik və Orta sahibkarların maliyyələşmə imkanlarını yaxşılaşdırmaq məqsədilə TuranBank və Incofin ilə əməkdaşlığımızdan məmnunuq”- deyə Invest in Visions Fondunun baş portfel meneceri Sergey L. Şkolnikov bildirib.
"TuranBank" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Orxan Qarayev sazişin əhəmiyyətini belə şərh edib: “Invest in Visions fondu ilə imzaladığımız bu yeni kredit sazişi Bankın inklüziv maliyyələşdirmə strategiyasını daha da gücləndirməklə yanaşı, Kiçik və Orta Sahibkarların yerli valyutada əlçatan maliyyə resurslarına çıxışını genişləndirəcək. Cəlb olunan vəsait ölkəmizdə biznes mühitinin möhkəmləndirilməsi, regionlarda sahibkarlığın inkişafı və yeni iqtisadi imkanların formalaşması baxımından mühüm rol oynayacaq. Əməliyyatın strukturlaşdırılmasında mühüm rol oynayan İncofin İnvestisiya Fonduna təşəkkürümüzü bildiririk. "TuranBank" bundan sonra da beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığı genişləndirməyə və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını dəstəkləyən layihələrə investisiya etməyə davam edəcək.”
2006-cı ildə yaradılan Invest in Visions fondu institusional və fərdi investorlara inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təsir yönümlü investisiya imkanları təqdim edir. Almaniyada təsir investisiyanın pionerlərindən biri kimi fond əsasən mikromaliyyə və dayanıqlı infrastruktur layihələrinə fokuslanır. Öz investisiyaları vasitəsilə fond məsuliyyətli və uzunmüddətli iqtisadi inkişafın dəstəklənməsinə töhfə verir.
Qeyd edək ki, yarandığı tarixdən etibarən 33 il ərzində özünün 22 satış nöqtəsilə daim inkişaf yolunu tutan TuranBank mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələşdirilməsi üzrə beynəlxalq kredit xətlərinin cəlb edilməsi istiqamətində əməkdaşlıq əlaqələrini uğurla inkişaf etdirir. Bank Asiya İnkişaf Bankı (ADB), EMF Mikromaliyyə Fondu, Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı (BSTDB), Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD), BlueOrchard Beynəlxalq Mikromaliyyələşdirmə Fondu, ECO Ticarət və İnkişaf Bankı (ECO TDB) və s. kimi nüfuzlu maliyyə təşkilatları ilə kiçik və orta sahibkarlıq layihələri üzrə birgə əməkdaşlıq edərək qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına ciddi dəstək olur.
