 “Azercell Telekom” MMC qadınların dəstəyinə yönəlmiş təşəbbüslərini davam etdirir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Azercell Telekom” MMC qadınların dəstəyinə yönəlmiş təşəbbüslərini davam etdirir - FOTO

13:34 - Bu gün
“Azercell Telekom” MMC qadınların dəstəyinə yönəlmiş təşəbbüslərini davam etdirir - FOTO

Lider mobil operator sosial layihə müsabiqəsinin qaliblərini elan edir

“Azercell Telekom” MMC qadınların ictimai və iqtisadi həyatda fəallığının artırılması istiqamətində gördüyü silsilə tədbirləri davam etdirir. Şirkət “Həyatı daha dolğun edirik: qadınlara dəstək proqramı” müsabiqəsinin qaliblərini elan edib. Qiymətləndirmə zamanı dayanıqlıq, sosial təsir, rəqəmsal inklüzivliyin təşviqi, həmçinin texnologiya vasitəsilə həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması kimi meyarlara cavab verən layihələrə üstünlük verilib.

Final mərhələsinə beş layihə keçib. Təqdim olunan ideyalar əsasən qadın sahibkarlığının inkişafı və təhsilin gücləndirilməsi istiqamətlərini əhatə edib. Finalda iştirak edən qeyri-hökumət və qeyri-kommersiya təşkilatlarının nümayəndələri münsiflər qarşısında layihələrini təqdim ediblər. Münsiflər heyətinin yekdil qərarına əsasən “Future Fem”, “Start Her” və “Robo Girls” layihələri qalib elan olunub.

“Future Fem” layihəsi qadınların sahibkarlıq, innovasiya və liderlik sahəsində praktiki bilik və bacarıqlarını artırmağı, onların iqtisadi və sosial həyatda rolunu gücləndirməyi hədəfləyir. Eyni zamanda, qadın liderlər və texnologiya mütəxəssisləri ilə mentorluq imkanları yaradır.

“Start Her” layihəsi çərçivəsində Quba rayonu və ətraf kəndlərdən 20 gənc qıza startap və sahibkarlıq, eləcə də liderlik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün 3 ay ərzində təlimlər təşkil olunacaq. Təlim proqramının sonunda qızların qazandıqları bilikləri və ideyalarını nümayiş etdirmələri üçün hakaton keçiriləcək.

“Robo Girls” layihəsinin məqsədi Beyləqan və ətraf kəndlərdə təhsil alan qızların robototexnika və texnologiyalara marağını gücləndirmək, eləcə də yeni nəsil qadın İT və süni intellekt mütəxəssislərinin yetişdirilməsinə töhfə verməkdir.

Təşəbbüslərin reallaşdırılmasına dəstək məqsədilə Azercell ümumilikdə 30.000 AZN vəsait ayırıb.

Müsabiqənin qiymətləndirilmə prosesi şəffaflıq və obyektivlik prinsiplərinə əsaslanaraq, bu sahədə ixtisaslaşmış müstəqil ekspertlərdən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən həyata keçirilib.

“Azercell Telekom” MMC müsabiqəyə qatılan bütün iştirakçılara təşəkkür edir, qaliblərə layihələrinin həyata keçirilməsində uğurlar arzulayır. Şirkət ölkədə innovasiya və inklüzivliyin təşviqinə töhfə verən layihələrə dəstək olmağa davam edəcək.

Reklam hüququnda

Paylaş:
129

Aktual

Rəsmi

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

Köşə

Ermənistan arxivləri açıqladı — və bilmədən Azərbaycanın otuz il ərzində dediklərini təsdiqləmiş oldu

Cəmiyyət

Türkiyə, Azərbaycan, ABŞ və Pakistan hərbçilərinin birgə təlimi keçirilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Cəmiyyət

Masallıda marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

Media nümayəndələri Şəkinin turizm imkanları ilə tanış olublar - FOTO

Daha bir küçədə avtobus zolağında minib-düşmə yeri yaradılıb

Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

Salyanda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan olub

Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

Bakıda məktəbli infarktdan ölüb

Son xəbərlər

Masallıda marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

Bu gün, 18:01

Media nümayəndələri Şəkinin turizm imkanları ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 17:58

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

Bu gün, 17:47

Daha bir küçədə avtobus zolağında minib-düşmə yeri yaradılıb

Bu gün, 17:35

Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb

Bu gün, 17:25

Bir neçə bazarda nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:11

Ermənistan arxivləri açıqladı — və bilmədən Azərbaycanın otuz il ərzində dediklərini təsdiqləmiş oldu

Bu gün, 16:56

Altay Göyüşovun barəsində başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb

Bu gün, 16:51

Türkiyə, Azərbaycan, ABŞ və Pakistan hərbçilərinin birgə təlimi keçirilib

Bu gün, 16:34

“Nar” inklüziv cəmiyyətin qurulmasına dəstəyini davam etdirir

Bu gün, 16:19

Yağıntılı hava şəraiti nə vaxtadək davam edəcək? - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:54

İnam Kərimov Vyetnamda səfərdə olub - FOTO

Bu gün, 15:44

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən seminar-məşğələ keçirilir

Bu gün, 15:29

Goranboyda anasını və nənəsini öldürməkdə təqsirləndirilən yeniyetməyə hökm oxunub

Bu gün, 15:24

MİDA mənzillərinin qanunsuz satışını təşkil edən 12 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:14

Dövlət Məşğulluq Agentliyi xaricdə işləmək istəyənlər üçün vakansiya elan edib

Bu gün, 14:46

18 yaşlı qız dəm qazından boğuldu

Bu gün, 14:35

19 ölkənin vətəndaşlarına ABŞ qadağası – Qaçqınlıq müraciətləri dayandırıldı

Bu gün, 14:11

Bayram günlərinin məzuniyyət dövrünə düşməsi ilə bağlı yeni QAYDA

Bu gün, 13:58

Uşağın doğulmasına görə kişilərə 14 gün ödənişli məzuniyyət veriləcək

Bu gün, 13:40
Bütün xəbərlər