 Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızı komadan ayılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızı komadan ayılıb

13:29 - Bu gün
Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızı komadan ayılıb

Noyabrın 21-də Yasamal rayonu, M.Seyidov küçəsində yerləşən yaşayış binasında baş vermiş yanğında xəsarət almış 2000-ci il təvəllüdlü Ləman Qulamovanın vəziyyəti açıqlanıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yeni Klinikadan məlumat verilib.

Bildirilib ki, onun Yeni Klinikanın Reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Hazırda pasiyentin vəziyyəti ağır stabildir.

"Xəstə koma vəziyyətindən çıxıb, süni tənəffüs aparatından ayrılıb, huşu açıqdır və adekvatdır. Bununla belə, yüksək axımlı oksigen müalicəsi ilə tənəffüs dəstəyi davam etdirilir", - məlumatda qeyd olunub.

Tənəffüs patterni (xəstənin nəfəs alıb-vermə tərzinin xarakteri) hələlik tam normallaşmadığından, intensiv müayinə və müalicə tədbirləri planlı şəkildə davam etdirilir.

Paylaş:
116

Aktual

Rəsmi

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

Köşə

Ermənistan arxivləri açıqladı — və bilmədən Azərbaycanın otuz il ərzində dediklərini təsdiqləmiş oldu

Cəmiyyət

Türkiyə, Azərbaycan, ABŞ və Pakistan hərbçilərinin birgə təlimi keçirilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Cəmiyyət

Masallıda marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

Media nümayəndələri Şəkinin turizm imkanları ilə tanış olublar - FOTO

Daha bir küçədə avtobus zolağında minib-düşmə yeri yaradılıb

Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Salyanda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan olub

Noyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

“Trenders” marketinq agentliyi Azərbaycanda “AI Lab”ı istifadəyə verdi — Kreativ sənayenin yeni dövrü başlayır - FOTO

Hikmət Hacıyev NATO-nun Baş Qərargahında olub - FOTO

Son xəbərlər

Masallıda marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

Bu gün, 18:01

Media nümayəndələri Şəkinin turizm imkanları ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 17:58

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

Bu gün, 17:47

Daha bir küçədə avtobus zolağında minib-düşmə yeri yaradılıb

Bu gün, 17:35

Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb

Bu gün, 17:25

Bir neçə bazarda nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:11

Ermənistan arxivləri açıqladı — və bilmədən Azərbaycanın otuz il ərzində dediklərini təsdiqləmiş oldu

Bu gün, 16:56

Altay Göyüşovun barəsində başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb

Bu gün, 16:51

Türkiyə, Azərbaycan, ABŞ və Pakistan hərbçilərinin birgə təlimi keçirilib

Bu gün, 16:34

“Nar” inklüziv cəmiyyətin qurulmasına dəstəyini davam etdirir

Bu gün, 16:19

Yağıntılı hava şəraiti nə vaxtadək davam edəcək? - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:54

İnam Kərimov Vyetnamda səfərdə olub - FOTO

Bu gün, 15:44

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən seminar-məşğələ keçirilir

Bu gün, 15:29

Goranboyda anasını və nənəsini öldürməkdə təqsirləndirilən yeniyetməyə hökm oxunub

Bu gün, 15:24

MİDA mənzillərinin qanunsuz satışını təşkil edən 12 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:14

Dövlət Məşğulluq Agentliyi xaricdə işləmək istəyənlər üçün vakansiya elan edib

Bu gün, 14:46

18 yaşlı qız dəm qazından boğuldu

Bu gün, 14:35

19 ölkənin vətəndaşlarına ABŞ qadağası – Qaçqınlıq müraciətləri dayandırıldı

Bu gün, 14:11

Bayram günlərinin məzuniyyət dövrünə düşməsi ilə bağlı yeni QAYDA

Bu gün, 13:58

Uşağın doğulmasına görə kişilərə 14 gün ödənişli məzuniyyət veriləcək

Bu gün, 13:40
Bütün xəbərlər