Sumqayıtda 12 min manatlıq dələduzluq edilib
Sumqayıt şəhərində dələduzluq faktları qeydə alınıb.
1news.az DİN-ə istinadən xəbər verir ki, zərərçəkənlərdən birinin “mebel alqı-satqısı” adı altında, digərinin isə “işə düzəltmək” vədi ilə aldadılaraq ümumilikdə 12 000 pul vəsaitinin ələ keçirilməsi ilə bağlı polisə müraciətlər daxil olub.
Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də dələduzluğa görə məhkum olunmuş 40 yaşlı T.Allahyarov və 49 yaşlı A.Allahyarov müəyyən olunaraq saxlanılıblar.
Şəhər ərazisində keçirilən digər tədbir nəticəsində isə vətəndaşın bank kartında olan pul vəsaitini ələ keçirməkdə şübhəli bilinən 41 yaşlı M.Əliyev də saxlanılıb.
Faktlar üzrə araşdırmalar aparılır.
102