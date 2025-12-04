 Kəlbəcər və Laçında yanğının söndürülməsinə 2 helikopter cəlb olunub - VİDEO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Kəlbəcər və Laçında yanğının söndürülməsinə 2 helikopter cəlb olunub - VİDEO - YENİLƏNİB

17:51 - Bu gün
Kəlbəcər və Laçında yanğının söndürülməsinə 2 helikopter cəlb olunub - VİDEO - YENİLƏNİB

Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Kəlbəcər və Laçın rayonunlarının mürəkkəb relyefli dağlıq ərazilərində baş vermiş yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-in Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, relyefin mürəkkəbliyi və mütəmadi əsən külək yanğınsöndürmə işlərini çətinləşdirsə də yanğınla mübarizə tədbirləri fasiləsiz olaraq həyata keçirilir.

"Yanğının daha geniş sahəyə yayılmasının qarşısını almaq və söndürülməsi işlərini sürətləndirmək məqsədilə əraziyə FHN-in Aviasiya dəstəsinin iki ədəd helikopteri də cəlb olunub.

Həmçinin, yanğınlarla mübarizə tədbirlərində FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətləri, Mülki müdafiə qoşunları və Qarabağ Regional Mərkəzinin qüvvələri iştirak edir", məlumatda deyilir.

16:57

Kəlbəcər və Laçın rayonlarının dağlıq hissəsində davam edən yanğınla mübarizə üçün helikopterlər cəlb olunub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bir neçə gündür ərazidə davam edən yanğının dağlıq ərazidəki meşə massivinə keçməsinin qarşısını almaq üçün əraziyə FHN-nin Aviasiya dəstəsinin 2 helikopteri, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib.

Hazırda yanğınsöndürmə əməliyyatları davam edir.

Paylaş:
143

Aktual

Rəsmi

“AzerGold” QSC-nin Müşahidə Şurasının tərkibi dəyişib

Cəmiyyət

Neftçalada ilk Balıq Festivalından FOTOREPORTAJ

Cəmiyyət

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Cəmiyyət

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Cəmiyyət

Bərdədə 15 yaşlı qızla evlənən gənc həbs edildi

Kəlbəcər və Laçında yanğının söndürülməsinə 2 helikopter cəlb olunub - VİDEO - YENİLƏNİB

Sumqayıtda 12 min manatlıq dələduzluq edilib

Neftçalada ilk Balıq Festivalından FOTOREPORTAJ

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Noyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

“Nar”da həyəcan artır – 6-cı avtomobil səni gözləyir

Son xəbərlər

Bərdədə 15 yaşlı qızla evlənən gənc həbs edildi

Bu gün, 18:07

Kəlbəcər və Laçında yanğının söndürülməsinə 2 helikopter cəlb olunub - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:51

Sumqayıtda 12 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 17:33

Neftçalada ilk Balıq Festivalından FOTOREPORTAJ

Bu gün, 17:13

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:35

Goranboyda yol qəzasında 2 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 16:23

Ceyhun Bayramov Kaya Kallas ilə görüşüb

Bu gün, 16:01

“AzerGold” QSC-nin Müşahidə Şurasının tərkibi dəyişib

Bu gün, 15:31

Mastercard açıq dövrəli nəqliyyat ödənişləri ilə Azərbaycanda mobilliyin gələcəyinə töhfə verir

Bu gün, 15:27

“İvanovka” ticarət obyektində kərə yağının saxtalaşdırıldığı aşkar olunub - FOTO

Bu gün, 15:16

Eldar Mansurovun oğlu yeni vəzifəyə təyin edildi

Bu gün, 14:44

Yasamalda avtomobil qaçıran şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:13

Lənkəranda istismar müddətini başa vurmuş iki körpü yenidən inşa edilir

Bu gün, 13:46

Bakıda evlərdən oğurluq edənlər saxlanılıb

Bu gün, 13:22

Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən paytaxt sakini saxlanılıb

Bu gün, 13:07

Çində güclü zəlzələ olub

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:22

Norm sement istehsalında emal olunmuş qazma şlamından istifadəni sınaqdan keçirib - FOTO

Bu gün, 12:19

AZAL uçuş cədvəlindəki mümkün dəyişikliklərə qarşı sığorta xidmətini istifadəyə verib

Bu gün, 12:10

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Bu gün, 12:06
Bütün xəbərlər