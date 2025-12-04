Eldar Mansurovun oğlu yeni vəzifəyə təyin edildi
Xalq artisti Eldar Mansurovun oğlu yeni vəzifəyə təyin olunub.
1news.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, Ülvi Mansurov İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinə sədr təyin edilib.
Qeyd edək ki, Ü.Mansurov bir sıra müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O, 2018-ci ildən Vergilər Nazirliyinin İqtisadiyyat sahələrinin analitik təhlili və ekspertizası departamentinin baş direktoru, 2020-ci ildən bu təyinata qədər isə “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin icraçı direktoru olaraq fəaliyyət göstərib.
75