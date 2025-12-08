Aynurə Əhmədova: Bu il icbari tibbi sığortaya müraciətlər artıb
“Bu ilin 5 milyon 131 mindən çox vətəndaş dövlət tibb ayı ərzində müəssisələrində icbari tibbi sığortadan faydalanıb və onlara 86 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib”.
1news.az xəbər verir ki, bunun İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Aynurə Əhmədova bu gün TƏBİB və Agentlik tərəfindən keçirilən “İctimaiyyətlə əlaqələr və media nümayəndələri üçün təlim”də cari ilin 11 ayı üzrə statistikanı açıqlayıb.
O, bildirib ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müraciətlərdə 4%, tibbi xidmətlərdə isə 12% artım qeydə alınıb.
“Artım tendensiyası tibbi xidmətlərə çıxışın genişləndiyini və icbari tibbi sığorta sisteminə inamın yüksəldiyini göstərir” – deyə A.Əhmədova əlavə edib.