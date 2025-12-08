Zamirə Ədilova: Hazırda poliklinikalarda yeni elektron növbə sistemi qurulur
1news.az xəbər verir ki, bu sözləri TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova “Sağlam dialoq: media və səhiyyə kommunikasiyasında yeni paradiqmalar” mövzusundakı təlimdə çıxışı zamanı deyib.
Z.Ədilova bildirib ki, artıq Hövsan Ailə Sağlamlıq Mərkəzində yeni elektron növbə sistemi hazırdır. Bu indiyədək qurulan sistemdən fərqlənir. Hazırda sistem texniki sınaqdan keçirilir:
“Sözügedən sistem növbələri optimallaşdıracaq və daha qısa müddətdə pasiyentin tibbi xidmət almasına şərait yaradacaq”.
