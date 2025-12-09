 2026-cı ili rahatlıq, təhlükəsizlik və şəhər həyatının enerjisi bir arada cəmlənən Nizami City-də qarşılayın! - FOTO+VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

2026-cı ili rahatlıq, təhlükəsizlik və şəhər həyatının enerjisi bir arada cəmlənən Nizami City-də qarşılayın! - FOTO+VİDEO

11:00 - Bu gün
“NİZAMİ CİTY” şəhərin mərkəzi hissəsi, Nizami m/st, biznes və tibb mərkəzləri, təhsil ocaqları , ticarət mərkəzləri, Qış parkı və Mərkəzi parka yaxın ərazidə müasir dizaynla inşa olunan yaşayış kompleksidir.

9 mərtəbə və 9 binadan ibarət kompleksin ilkin mərhələdəki 3 binası (A,B,C) istifadəyə verilib, növbəti mərhələ olan E,F və G binalarının inşası davam edir.

Yaşıllıqla zəngin qapalı həyət, yeraltı dayanacaq, 24/7 mühafizə xidməti, kamera müşahidəsi, uşaq və mini futbol meydançası, söhbətgahlar, modern fasad və geniş eyvanlar Sizin rahatlıq tapacağınız bir mühiti yaradır.

Satış ofisinə yaxınlaşaraq hər detalı özünüz yaxından görün.

Əlaqə: *0788

(050) 700-00-88

(050) 970-00-88

Reklam hüququnda

