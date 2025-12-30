 AMB 2025-ci ilin son iş gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB 2025-ci ilin son iş gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:26 - Bu gün
AMB 2025-ci ilin son iş gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, dekabrın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0396 manat təşkil edib. Avro 1,2022 manata kimi bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1715 manata kimi ucuzlaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 2,0022
1 Avstraliya dolları AUD 1,1407
1 Belarus rublu BYN 0,587
1 Bolqarıstan levi BGN 1,0237
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1184
1 Çexiya kronu CZK 0,0825
1 Çin yuanı CNY 0,2428
1 Danimarka kronu DKK 0,2681
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6316
1 Honq Konq dolları HKD 0,2186
1 Hindistan rupisi INR 0,0189
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,297
1 İsveç kronu SEK 0,1854
1 İsveçrə frankı CHF 2,1565
1 İsrail şekeli ILS 0,534
1 Kanada dolları CAD 1,2422
1 Küveyt dinarı KWD 5,5257
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3388
1 Qətər Realı QAR 0,4664
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0195
100 Macarıstan forinti HUF 0,518
1 Moldova leyi MDL 0,1014
1 Norveç kronu NOK 0,1695
100 Özbəkistan somu UZS 0,0141
100 Pakistan rupisi PKR 0,6064
1 Polşa zlotısı PLN 0,4736
1 Rumıniya leyi RON 0,393
100 Rusiya rublu RUB 2,1715
1 Serbiya dinarı RSD 0,017
1 Sinqapur dolları SGD 1,3233
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4533
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3291
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0396
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0402
100 Yaponiya yeni JPY 1,0894
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 0,9883
1 Qızıl XAU 7419,31
1 Gümüş XAG 126,6067
1 Platin XPT 3684,385
1 Palladium XPD 2765,373
Paylaş:
72

Aktual

Cəmiyyət

Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu plenar iclası başlayıb

Cəmiyyət

Bayram günlərində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Reportaj

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Rəsmi

Nəsimi rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

İqtisadiyyat

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

AMB 2025-ci ilin son iş gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bir mənzilin bir neçə sahibi: MTK problemləri niyə bitmir? – Həll yolları

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda bu il qatarların qarşısına 50 dəfədən çox heyvan çıxıb - FOTO

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Son xəbərlər

FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 11:24

Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:16

“PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Bu gün, 11:12

Anar Quliyev Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 10:50

Birmarket böyük lotereyanın ikinci avtomobil qalibini müəyyənləşdirdi

Bu gün, 10:45

Bakıda 27 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb, saxlanılanlar var

Bu gün, 10:43

İranda tapılan balıqçının meyiti Azərbaycana təhvil verildi

Bu gün, 10:09

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 09:57

Bayram günlərində təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək

Bu gün, 09:48

Yol polisi bayram günlərində səfərə çıxanlara müraciət edib

Bu gün, 09:39

AMB 2025-ci ilin son iş gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:26

Səhiyyə Nazirliyi bayram və istirahət günləri ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 09:20

Bayram günlərində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 09:12

Azərbaycan və Özbəkistan arasında müttəfiqlik münasibətləri müzakirə edilib

Bu gün, 08:57

Bakının bəzi yollarında sıxlıq yaranıb - SİYAHI

Bu gün, 08:34

Leyla Əliyeva Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib - FOTO

29 / 12 / 2025, 17:52

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

29 / 12 / 2025, 17:51

Nəsimi rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

29 / 12 / 2025, 17:43

Suraxanıda “Kovan” restoranı qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib

29 / 12 / 2025, 17:27

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

29 / 12 / 2025, 17:25
Bütün xəbərlər