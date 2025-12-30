AMB 2025-ci ilin son iş gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, dekabrın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0396 manat təşkil edib. Avro 1,2022 manata kimi bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1715 manata kimi ucuzlaşıb.
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|2,0022
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,1407
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,587
|1 Bolqarıstan levi
|BGN
|1,0237
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,1184
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0825
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2428
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2681
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,6316
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2186
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0189
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,297
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1854
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,1565
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,534
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2422
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,5257
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3388
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4664
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0195
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,518
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,1014
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1695
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0141
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6064
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4736
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,393
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,1715
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,017
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3233
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,4533
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3291
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,0396
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0402
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,0894
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|0,9883
|1 Qızıl
|XAU
|7419,31
|1 Gümüş
|XAG
|126,6067
|1 Platin
|XPT
|3684,385
|1 Palladium
|XPD
|2765,373
72