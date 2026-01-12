 Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
12:16 - Bu gün
Yanvarın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatı, tullantı və yağış suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üzrə Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, müşavirədə dövlətimizin başçısı çıxış edib.

Sonra Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev və Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) sədri Zaur Mikayılov Prezident İlham Əliyevə icra olunmuş və nəzərdə tutulan işlər barədə məlumat veriblər.

53

