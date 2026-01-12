Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan eksperimentinin dərsləri
Qonşu ölkələr sonsuz xilasetmə proqramları və valyuta böhranları ilə mübarizə apararkən, Bakı sakitcə regionun ən dayanıqlı maliyyə sistemlərindən birini qurmağa nail olub.
Neft qiymətlərinin çökməsindən sonrakı onillikdə Avropanın şərq periferiyasındakı demək olar ki, bütün böyük iqtisadiyyatlar eyni fundamental sualla üzləşiblər: real iqtisadiyyata xidmət edən, onu tükətməyən maliyyə sistemini necə qurmaq olar?
Azərbaycanın cavabı (burada Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının yeni dərc etdiyi məlumatlar əsasında araşdırılır, Türkiyə və Qazaxıstan isə ibrətamiz əks nümunələr kimi çıxış edir) təsdiqləyir ki, bəzən dağıtmaq yaratmağın ilkin şərtidir.
Qazaxıstan xilasetmə yolunu seçdi — on ildən artıq müddətdə milyardlarla dollar və hələ də öz prezidentinin sözləri ilə desək, "xəstə" bank sektoruna malikdir.
Qonşu Türkiyədə isə siyasət iqtisadiyyatı üstələdi, bu da mərkəzi bankın 2023-2024-cü illərdə ümumilikdə təxminən 43 milyard dollar zərər etməsi ilə nəticələndi.
Azərbaycan üçüncü yolu seçdi. Ölkə bank sektorunu dörddə birdən çox ixtisar etdi, bəzi bankların lisenziyalarını ləğv etdi və zəif institutların iflasına imkan verdi. Lakin, Mərkəzi Bankın 2025-ci ilin nəticələrinə dair dərc olunan məlumatları gözlənilməz məqamları üzə çıxardı.
Fotoda: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının Rəyasət Heyətinin üzvləri ilə görüş keçirir (Bakı, Azərbaycan, 25 iyun 2024).
Rəqəmlər paradoksal görünür. 2019-cu ildən 2025-ci ilin noyabrınadək Azərbaycan bankların sayını 30-dan 22-yə endirdi. Lakin eyni dövrdə ümumi kredit portfeli demək olar ki, iki dəfə artaraq 14,9 milyard manatdan 29,7 milyard manata yüksəldi. Postsovet bankinqinin ən zəif nöqtəsi olan problemli kreditlərin (NPL) payı 2025-ci il ərzində 2,5-2,8% diapazonunda qaldı — daha iri iqtisadiyyatların da qibtə edəcəyi bir göstəricidir.
Bank sektorunun xalis mənfəəti 2025-ci ilin noyabrına qədər 1,06 milyard manata çatdı. Onilliyin əvvəlindəki xroniki zərərlərdən sonra yaxşı nəticə hesab oluna bilər.
Bu, inkişaf etməkdə olan bazarların bank sistemləri üçün adi ssenari deyil. Latın Amerikası, Cənubi Asiya və keçmiş Sovet İttifaqının böyük hissəsi üçün adi olan ssenari dövlətin qısamüddətli itkilərdən yayınmaq üçün problemli bankları dəstəkləməsini və beləliklə illərlə məhsuldar kreditləşməni sıxışdıran "zombi institutların" yaradılmasını nəzərdə tutur.
Qazaxıstan “dərslik nümunəsi”dir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) 2024-cü il qiymətləndirməsinə görə, sektora milyardlarla vəsait yatırılmasına baxmayaraq, dövlətin iştirakı "əhəmiyyətli dərəcədə artıb" və bank defoltları "nizamlı sağlamlaşdırma" əvəzinə "çox vaxt dövlət xilasetmə proqramları vasitəsilə həll olunub". Nəticə: korporativ kreditləşmənin ümumi kreditlərdəki payı 2011-ci ildəki 58%-dən on il sonra cəmi 17%-ə düşüb — və bu, hökumətin kiçik biznesin dəstəklənməsinə yönəlmiş çoxsaylı proqramların həyata keçirməsinə baxmayaraq.
Türkiyənin trayektoriyası daha dramatik, lakin eyni dərəcədə ibrətamiz oldu. İllərlə davam edən siyasi motivli pul-kredit siyasəti — Prezident Ərdoğanın yüksək faiz dərəcələrinin inflyasiyaya səbəb olduğu qənaəti fonunda — 2023–2025-ci illərdə Türk lirəsinin dollar qarşısında 18-dən 40-a qədər dəyər itirməsi ilə nəticələnən valyuta böhranına gətirib çıxardı.
Türkiyə Mərkəzi Bankı 2024-cü ildə 18 milyard dollar zərər açıqladı — bu, 2023-cü ildə qeydə alınan rekord 25 milyard dollarlıq zərərdən sonra baş verdi — və əsasən lirəni müdafiə etməyə yönəlmiş nəticəsiz valyuta müdaxilələrinin nəticəsi idi. İnflyasiya səviyyəsi 85 faizi ötdü. Maliyyə naziri Mehmet Şimşekin rəhbərliyi altında ortodoksal iqtisadi siyasətə gecikmiş qayıdış müəyyən stabilləşmə yaratsa da, Türkiyənin maliyyə sistemi hələ də kritik vəziyyətdə qalır: bank sektorunun aktivlərinin ÜDM-ə nisbəti 2018-ci ildəki 103 faizdən 2023-cü ildə 89 faizə enib.
Azərbaycan da 2015-ci ildə çətin mərhələ ilə üzləşdi — neft qiymətlərinin çökməsi manatın iki kəskin devalvasiyasını qaçılmaz etdi və neft dollarları hesabına şişmiş bank sektorundakı problemləri üzə çıxardı. Lakin Azərbaycanın reaksiyası regional qonşularından köklü şəkildə fərqləndi. Problemli institutları xilas etmək əvəzinə, tənzimləyici lisenziyaları ləğv etdi və konsolidasiyaya məcbur etdi.
Xarici kapitallı bankların sayı 14-dən 9-a düşdü. Bir sıra kredit təşkilatlarının lisenziyaları ləğv edildi. Qısamüddətli problemlər də qaçılmaz idi: dövlət əmanət sığortası proqramı ilə əhatə olunmayan bəzi əmanətçilər vəsaitlərini itirdi və kreditləşmə əvvəlcə azaldı. Lakin sağ qalan institutlar daha yığcam və daha yaxşı kapitallaşdırılmış şəkildə böhrandan çıxdılar.
Kreditləşmənin strukturu Azərbaycan bank sektorunun dərin transformasiyasını əks etdirir. 2019-cu ildə bankların portfeldə iri müəssisələrə kreditlər üstünlük təşkil edirdi. 2025-ci ilin noyabrına qədər kiçik və orta sahibkarlığa kreditlər 6,4 milyard manatdan 7,4 milyard manata qədər (17%) artdı, bu, təvazökar olsa da, sistemin qeyri-neft iqtisadiyyatına yenidən oriyentasiyasının başlanğıcından xəbər verir. Sahə üzrə məlumatlar kreditləşmənin tikinti, nəqliyyat, ticarət və formalaşmaqda olan İKT sektoruna yönəldiyini göstərir — məhz Azərbaycanın diversifikasiya strategiyasının hədəflədiyi sahələr.
Bu, bankların düzgün qiymətləndirməsinin, yoxsa dövlət istiqamətləndirməsinin nəticəsidirmi müəyyən etmək asan olmasa da, problemli kreditlərin göstəriciləri kreditlərin kifayət qədər rasional şəkildə yerləşdirildiyini göstərir.
Maliyyə inklüzivliyi göstəriciləri sistemin əhalini daha geniş əhatə etdiyinə işarə edir. Unikal müddətli əmanətçilərin sayı 2023-cü ilin sonundakı təxminən 107 mindən 2025-ci ilin noyabrına 190 mindən çoxa yüksəldi — iki ildə demək olar ki, iki dəfə artım. Bank filiallarının sayı təxminən 500 səviyyəsində sabitləşib, bankomatların sayı isə 2019-cu ildəki 2647-dən 3462-yə artıb.
2017-ci ildən bəri qorunan sabit manat-dollar məzənnəsi etibarın möhkəmlənməsinə kömək edib.
Beynəlxalq müşahidəçilər bu uğurları qeyd ediblər. Fitch və Moody's intizamlı fiskal idarəetməyə və güclü xarici ehtiyatlara istinad edərək, 2025-ci ildə Azərbaycanın reytinqini investisiya səviyyəsinə qaldırdı (müvafiq olaraq BBB- və Baa3). BVF-nin 2024-cü il Maliyyə Sektoru Qiymətləndirmə Proqramı (FSAP) bank sisteminin "ciddi şoklara qarşı ümumən dayanıqlı» və «yaxşı kapitallaşdırılmış" olduğunu müəyyən etdi.
Mərkəzi Bank və Dövlət Neft Fondunun (SOFAZ) məcmu ehtiyatları 2025-ci ilin dekabrına 83,5 milyard dollara çatdı. 2025-ci ilin sonuna inflyasiya 5,7% təşkil etdi — Türkiyənin göstəricisindən dəfələrlə aşağı və Mərkəzi Bankın hədəf diapazonu daxilində.
Əlbəttə, bütün bunlar Azərbaycanı liberal iqtisadi idarəetmənin mükəmməl modeli etmir. Dövlət müəssisələri qeyri-neft sektorunda həddən artıq böyük rol oynamağa davam edir. İş mühiti, beynəlxalq indekslərə görə, hələ də inkişaf potensialına malikdir. Kapital bazarları da kifayət qədər inkişaf etməmişdir və BVF "dövlət iştirakının azaldılması" və dövlət müəssisələrinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində islahatları qətiyyətlə tövsiyə edir. Neft və qaz ixrac gəlirlərində üstünlük təşkil etməyə davam edir ki, bu da iqtisadiyyatı 2015-ci il böhranını yaradan eyni əmtəə şokuna qarşı həssas edir.
Lakin, buna baxmayaraq, bank sektorunun məlumatları mühüm bir həqiqəti göstərir: hələ də məhdud institusional potensiala malik, resurslardan asılı iqtisadiyyatda belə, Azərbaycanın bir çox qonşusunu tələyə salan sonsuz xilasetmə proqramlarına əl atmadan maliyyə sistemini sağlamlaşdırmaq mümkündür. Düstur, görünür, iflasları qəbul etmək üçün siyasi iradə ilə sağlamlaşdırmanın səriştəli texnokratik icrasının birləşməsindən ibarət olub — göründüyündən daha nadir rast gəlinən kombinasiya.
Əsl sınaq növbəti çağırışlarla gələcək. Neft qiymətləri yenidən düşə bilər; yaşıl enerji keçidi ortamüddətli perspektivdə karbohidrogen gəlirlərini sıxışdıracaq.
Lakin Bakı ümid etmək əvəzinə gələcəyə hazırlaşır. Prezident İlham Əliyev 2026-cı ilin yanvarında verdiyi müsahibəsində Azərbaycanın nəqliyyat və yaşıl enerji mərkəzi kimi mövqelənməsini təqdim etdi: 8 giqavat bərpaolunan enerji gücü planlaşdırılıb, boru kəməri ilə qaz 16 Avropa ölkəsinə ötürülür, Zəngəzur dəhlizi nəhayət Türkiyə və oradan Avropaya birbaşa quru marşrutlarını açır. Yenidən strukturlaşdırılmış bank sektoru bu keçidi sadəcə sehr etmək üçün deyil, maliyyələşdirmək üçün nəzərdə tutulub.
Fotoda: Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziya kanallarının nümayəndələrinə müsahibə verir (Bakı, Azərbaycan, 5 yanvar 2026).
Bu vizyonun reallaşıb-reallaşmayacağını zaman göstərəcək. Lakin maliyyə disfunksiyasının norma olduğu bir regionda Azərbaycan ən azından kapitalı xilasetmə proqramları və valyuta müdaxilələrindən başqa bir şeyə yönəltməyə qadir sistem qurub.
Bəzən dövlətin öz bankları üçün edə biləcəyi ən yaxşı şey onların bəzilərinin "ölməsinə" imkan verməkdir — "sağ qalanlar" gələcəyi maliyyələşdirə bilsinlər deyə.
Artur Andersen
Material Azərbaycan respublikasının Mərkəzi Bankının statistik məlumatları əsasında hazırlanıb.
