Türkiyəli aktyor Koray Ergün vəfat edib
Türkiyəli aktyor Koray Ergün 68 yaşında vəfat edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə onun övladları sosial şəbəkədə məlumat yayıblar.
Xatırladaq ki, Ergün son aylarda səhhətindəki problemlərlə mübarizə aparırdı. Ötən ilin fevralında aktyorun beynində şiş aşkarlanmışdı.
Qeyd edək ki, Koray Ergün "Kurtuluş", "Behzat Ç.", "Can Kırıkları", "Teşkilat", "Kırgın Çiçekler", "Ömre Bedel", "Bizim Evin Halleri", "Kuzenlerim" kimi bir çox serial və filmlərdə rol alıb.
