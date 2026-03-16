“Oskar-2026” mükafatının qalibləri açıqlanıb

Qafar Ağayev10:31 - Bu gün
ABŞ-nin Los-Anceles şəhərində “Oskar” mükafatının 98-ci təqdimetmə mərasimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" tərəfindən ilin ən yaxşı filmi "One Battle After Another" elan olunub. Filmin rejissoru Paul Thomas Andersondir.

Ekran əsəri həmçinin rejissor işi, adaptasiya olunmuş ssenari, ikinci plan üzrə ən yaxşı kişi rolu (Sean Penn) və tarixdə ilk dəfə təqdim olunan “ən yaxşı kastinq” mükafatını (kastinq direktoru Cassandra Kulukundis) qazanıb.

“Oskar-2026” mükafatının əsas qalibləri aşağıdakılardır:

  • Ən yaxşı film – "One Battle After Another"

  • Ən yaxşı rejissor – Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

  • Ən yaxşı aktyor – Michael B. Jordan (Sinners)

  • Ən yaxşı aktrisa – Jessie Buckley (Hamnet)

  • İkinci plan üzrə ən yaxşı aktyor – Sean Penn ("One Battle After Another")

  • İkinci plan üzrə ən yaxşı aktrisa – Amy Madigan ("The Weapons")

  • Ən yaxşı orijinal ssenari – Ryan Coogler ("Sinners")

  • Ən yaxşı adaptasiya olunmuş ssenari – Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")

  • Ən yaxşı beynəlxalq film – Sentimental Value ("Norway")

  • Ən yaxşı animasiya filmi – "K-Pop Demon Hunters"

  • Ən yaxşı kastinq – "Cassandra Kulukundis" ("One Battle After Another")

  • Ən yaxşı orijinal saundtrek – "Ludwig Göransson" (Sinners)

  • Ən yaxşı mahnı – Golden ("K-Pop Demon Hunters")

  • Ən yaxşı operator işi – "Autumn Durald Arkapaw" ("Sinners")

  • Ən yaxşı montaj – "Andy Jurgensen" ("One Battle After Another")

  • Ən yaxşı bədii tərtibat – "Tamara Deverell və Shane Vieau" ("Frankenstein")

  • Ən yaxşı kostyum dizaynı – "Frankenstein"

  • Ən yaxşı vizual effektlər – "Avatar: Fire and Ash"

  • Ən yaxşı səs – "F1"

  • Ən yaxşı qrim və saç düzümü – "Frankenstein"

  • Ən yaxşı qısametrajlı bədii film (bu nominasiyada heç-heçə) – "The Singers və Two People Exchanging Saliva"

  • Ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi – "The Girl Who Cried Pearls"

  • Ən yaxşı sənədli film – "Mr Nobody Against Putin"

  • Ən yaxşı qısametrajlı sənədli film – "All the Empty Rooms".

