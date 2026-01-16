 Maçado Nobel Mükafatını Trampa təqdim etdi, Nobel Sülh Mərkəzi reaksiya verdi | 1news.az | Xəbərlər
Qafar Ağayev11:18 - Bu gün
Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşüb.

1news.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, Maçado görüşə Trampın çoxdan arzuladığı bir hədiyyə ilə – özünə məxsus Nobel Sülh Mükafatı medalı ilə gəlib.

Ötən il Venesuelada demokratiya uğrunda apardığı mübarizəyə görə bu mükafata layiq görülən Maçado, medalını Ağ Evdə qoymaqla mühüm siyasi hədəf güdürdü. O, bu jestlə Madurodan sonrakı Venesuelanın lideri olmaq üçün Vaşinqtonun rəsmi dəstəyini qazanmağa ümid edirdi. Lakin görünən odur ki, bu addım Trampın mövqeyini dəyişməyə kifayət etməyib.

Medalın təqdimatı və Nobel Komitəsinin reaksiyası

Ağ Evin paylaşdığı fotoda Trampın Maçadonun yanında, üzərində medal olan xüsusi lövhəni tutduğu görünür. Tramp “Truth Social” hesabında bu barədə yazıb: “Mariya mənə gördüyüm işlərə görə öz Nobel Sülh Mükafatını təqdim etdi. Bu, qarşılıqlı hörmətin möhtəşəm jestidir”.

Lakin Osloda yerləşən Nobel Sülh Mərkəzi məsələyə dərhal reaksiya verərək xatırladıb ki, Nobel medalı fiziki olaraq sahibini dəyişə bilsə də, "Nobel laureatı" titulu heç bir halda başqasına ötürülə bilməz.

Siyasi qeyri-müəyyənlik

Maçado görüşü “tarixi” adlandırsa da, faktiki olaraq Ağ Evi sadəcə Trampın imzası olan hədiyyə paketi və fotoşəkillə tərk edib. ABŞ lideri Maduronun süqutundan sonra hələ də müxalifəti deyil, rejimin daxilindən gələn keçmiş vitse-prezident Delsi Rodrigezi dəstəkləyir. Tramp administrasiyası Rodrigezi daha "stabil və praqmatik" tərəfdaş hesab edir.

Ağ Ev: "Trampın fikri dəyişməyib"

Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Livitt görüşlə bağlı bildirib ki, prezident Maçadonu "cəsur bir səs" kimi qiymətləndirsə də, onun siyasi gücü ilə bağlı fikri dəyişməz qalır:

“Prezident hələ də hesab edir ki, Maçadonun Venesuelaya rəhbərlik etmək üçün yetərli dəstəyi yoxdur. Hazırda bu mövqe qüvvədədir”.

