İsrailin müdafiə naziri: Əli Laricani öldürülüb
İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin zərbəsi nəticəsində ölüb.
1news.az İsrail KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin müdafiə naziri İsrael Kats açıqlayıb.
Katsın sözlərinə görə, “Baş qərargah rəisi məni Laricaninin və 'Bəsic' rəhbərinin öldürüldüyü barədə məlumatlandırıb”.
Daha əvvəl İran KİV-ləri Laricaninin İsrailin hədəfi olması xəbərlərinə dair məlumat yayıb.
Əli Laricani Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və fevralın 28-də öldürülmüş İranın ali lideri Əli Xameneinin müşaviri olub, nüvə proqramı və xarici siyasətdə əsas rol oynayıb.
Qeyd edək ki, biraz əvvəl İran KİV-ləri Laricaninin müraciət edəcəyi ilə bağlı məlumat yayıb.
Əli Laricaninin müraciəti yayımlanacaq