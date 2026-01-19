 AMB bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

09:11 - Bu gün
AMB bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının 19 yanvar 2026-cı ilə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,9776 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 2,1807 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9776
AUD 1,1377
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1154
CZK 0,0815
CNY 0,2441
DKK 0,2647
GEL 0,6314
HKD 0,2181
INR 0,0187
GBP 2,2772
SEK 0,1847
CHF 2,1286
ILS 0,5406
CAD 1,2237
KWD 5,5245
KZT 0,3325
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5136
MDL 0,099
NOK 0,1688
UZS 0,0142
PKR 0,6072
PLN 0,4681
RON 0,3884
RUB 2,1807
RSD 0,0168
SGD 1,3221
SAR 0,4533
xdr 2,3185
TRY 0,0393
TMT 0,4857
UAH 0,0392
JPY 1,0772
NZD 0,982
XAU 7928,443
XAG 157,8653
XPT 3988,778
XPD 3053,064
