 “Azər-Türk Bank”a sədr təyin edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

“Azər-Türk Bank”a sədr təyin edilib

14:42 - Bu gün
“Azər-Türk Bank”a sədr təyin edilib

"Azər-Türk Bank" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağının qərarı ilə Bankın İdarə Heyətinin (İH) üzvü Günel Nəbiyeva sədr təyin edilib.

1news.az bu barədə "Report"a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, G. Nəbiyeva 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini bakalavr, 2008-ci ildə isə magistr pilləsində bitirib.

O, bank sektorunda 15 ildən artıq təcrübəyə malikdir, 2006-cı ildən "Unibank" ASC-də, ləğv edilmiş Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında müxtəlif rəhbər vəzifələr tutub, 2020-ci ildən Azərbaycan İnvestisiya Holdinqində (AİH) Baş hüquq inzibatçısı və digər rəhbər vəzifələrdə çalışıb, 2022-2025-ci illərdə "Azər-Türk Bank"ın Müşahidə Şurasının tərkibində yer alıb, 2025-ci ilin dekabr ayından İH-nin üzvü seçilib.

G.Nəbiyeva AİH-dəki fəaliyyəti dövründə ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə "Bakı Metropoliteni" QSC-nin və "BakuBus" MMC-nin Müşahidə Şuralarının üzvü təyin edilib.

Xatırladaq ki, "Azər-Türk Bank" ASC 1995-ci ildə yaradılıb. Bankın səhmlərinin 51 %-i Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR), 24 %-i Azərbaycan hökuməti adından çıxış edən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə, 12,37 %-i Türkiyənin "Zıraat Bank"ına, 1,08 %-i "Zıraat Bank İnternational"a, 6,55 %-i "AzRe Təkrarsığorta" ASC-yə, 5 %-i isə "Qala Həyat Sığorta" ASC-yə məxsusdur.

Paylaş:
322

Aktual

Rəsmi

Davosda Azərbaycan və İsrail Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Cəmiyyət

Xankəndiyə köçən keçmiş məcburi köçkünlərə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Cəmiyyət

Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq

Rəsmi

İlham Əliyev ABŞ Prezidentinə məktub ünvanlayıb

İqtisadiyyat

Sərnişinin pulunu oğurlayan avtobus sürücüsü saxlanılıb

Azərbaycan qlobal bazara qabıqsız fındıq ixrac edən ölkələrin ilk 5-liyində yer alıb

Parklanma üçün qanunsuz ödəniş tələb edənləri hansı cəza gözləyir? – AYNA-dan XƏBƏRDARLIQ

“Azər-Türk Bank”a sədr təyin edilib

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4700 dolları ötüb

Zəka Mirzəyev: Pensiya kapitalını vaxtından əvvəl almaq dünyada təcrübəsində mövcud deyil

“BakuBus” sürücüsü niyə avtobusu sürməkdən imtina edib? – RƏSMİ açıqlama - VİDEO

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Son xəbərlər

Sərnişinin pulunu oğurlayan avtobus sürücüsü saxlanılıb

Bu gün, 17:55

Azərbaycan qlobal bazara qabıqsız fındıq ixrac edən ölkələrin ilk 5-liyində yer alıb

Bu gün, 17:44

Ağcabədidə 10 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 17:20

Parklanma üçün qanunsuz ödəniş tələb edənləri hansı cəza gözləyir? – AYNA-dan XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:04

Wolt Azərbaycanda Wolt+ Həftələri kampaniyasını start verir və üzvlərə xüsusi endirimlər və təkliflər təqdim edir

Bu gün, 16:46

“World Class Azerbaijan”da təhlükəsizlik və sağlamlıq yanaşması: preventiv və sistemli model

Bu gün, 16:37

Ziya Bünyadov prospektində yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 16:28

Bakıda 2 nəfər prokurorluqdan xaric edilib

Bu gün, 16:21

Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 20 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 16:02

Vidadi Zeynalovun milyonluq əmlakları hərraca çıxarılır - SİYAHI

Bu gün, 15:05

Xankəndiyə köçən keçmiş məcburi köçkünlərə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:59

“Azər-Türk Bank”a sədr təyin edilib

Bu gün, 14:42

Ət qutabında at DNT-si aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 14:18

SportAccord 2026: Beynəlxalq idman liderləri Bakıda toplaşacaq

Bu gün, 14:09

Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq

Bu gün, 14:02

Bakı-Sumqayıt-Bakı ekspres qatarları Bakıxanov və Sabunçuda da dayanacaqlar

Bu gün, 13:50

Davosda Azərbaycan və İsrail Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 13:15

“Dezinformasiya: qlobal miqyasda və Azərbaycan reallığında ən ciddi təhlükə kimi” mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib

Bu gün, 13:14

İlham Əliyev ABŞ Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 12:51

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər