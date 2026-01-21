 Qızılın qiyməti 4800 dolları ötüb - Tarixi rekord | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

Qızılın qiyməti 4800 dolları ötüb - Tarixi rekord

09:32 - Bu gün
Qızılın qiyməti 4800 dolları ötüb - Tarixi rekord

Dünya əmtəə bazarlarında qızıl qiyməti tarixi rekordunu yeniləyərək 4800 dolları ötüb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qızılın həm fyuçers, həm də spot qiymətləri artıb. Məlumata görə, Comex-də qızılın fevral 2026 fyuçers kontraktı sutka ərzində 96,8 dollar və ya 2,03% artaraq 1 troya unsiyası üçün 4 862,6 dollar səviyyəsinə yüksəlib.

Eyni zamanda, spot qızılın (XAU/USD) qiyməti 102,2 dollar və ya 2,15% artaraq 4 865,6 dollar təşkil edib.

Analitiklər qeyd edirlər ki, qızıl qiymətlərində sutkalıq artım qlobal fond bazarlarında enişlərin güclənməsi, investorların riskdən yayınaraq təhlükəsiz aktivlərə yönəlməsi və monetar siyasətə dair qeyri-müəyyən gözləntilərin artması fonunda baş verib.

