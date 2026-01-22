 AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır

16:56 - Bu gün
AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır

AZCON Holding şirkətlərindən olan “Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL) beynəlxalq İT şirkəti “Accelya” ilə NDC (“New Distribution Capability”) standartına əsaslanan “FLX Select” həllinin tətbiqinə dair müqavilə imzalayıb.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə,bu razılaşma AZAL-ın pərakəndə satış modelinin modernləşdirilməsində mühüm mərhələ olmaqla, tariflərin və xidmətlərin formalaşdırılması, paylanması və satışı proseslərinin, xüsusilə dolayı satış kanalları, yəni turizm agentlikləri və onlayn platformalar üzərindən transformasiyasına yönəlib.

“FLX Select” həllinin tətbiqi AZAL-a tarifləri və əlavə xidmətləri bazara daha operativ şəkildə çıxarmağa, onların bütün tərəfdaş kanallarda vahid və dəqiq təqdim olunmasını təmin etməyə, həmçinin əvvəlki distribusiya modellərinin texniki məhdudiyyətlərindən mərhələli şəkildə imtina etməyə imkan verəcək. Nəticədə aviaşirkətin təklifləri sərnişinlər üçün daha şəffaf, turizm tərəfdaşları üçün isə daha funksional və rahat olacaq.

“FLX Select” eyni zamanda qlobal turizm satıcıları və aqreqatorlardan ibarət ekosistemə birbaşa qoşulmanı təmin edir. Bu isə mürəkkəb və uzunmüddətli texniki inteqrasiyalara ehtiyac olmadan NDC standartının kommersiya üstünlüklərindən istifadəyə şərait yaradır.

“FLX Select” həlli “Accelya” şirkətinin “FLX ONE” platformasının tərkib hissəsidir və “Amazon Web Services” (AWS) bulud infrastrukturu üzərində fəaliyyət göstərir. Bu da sistemin yüksək miqyaslana bilməsini və təhlükəsizliyini təmin edir. Müstəqil analitik şirkət T2RL-in məlumatına əsasən, “Accelya”nın həlləri dünya üzrə həyata keçirilən bütün NDC əməliyyatlarının təxminən 50%-ində istifadə olunur ki, bu da şirkətin sənayedə aparıcı mövqeyini təsdiqləyir.

Paylaş:
133

Aktual

Rəsmi

Davosda Prezident İlham Əliyev və Prezident Donald Tramp arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Prezidentin adından reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıb - Agentlikdən “Meta”ya çağırış

Rəsmi

İlham Əliyev Davosda “Sülh Şurasının Nizamnaməsi” sənədinin imzalanma mərasimində iştirak edib - FOTO

Dünya

Tramp: Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarıma çevriliblər

İqtisadiyyat

AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır

Yanvarın pensiya ödənişi yekunlaşıb

Bankların dayanıqlılığı güclənir: “Moody’s” Azərbaycanı qiymətləndirdi

Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 675 dolları ötüb

Bank BTB-nin staqnasiyası: “beton” aktivlər və likvidlik problemləri

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4700 dolları ötüb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Son xəbərlər

Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

Bu gün, 17:50

Bitkiçilik məhsullarının ixracında pestisid qalıqları ilə bağlı sahibkarlara xəbərdarlıq

Bu gün, 17:48

Prezidentin adından reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıb - Agentlikdən “Meta”ya çağırış

Bu gün, 17:16

AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır

Bu gün, 16:56

Həzi Aslanovun 116 illiyinə həsr olunan anım tədbiri keçirilib

Bu gün, 16:54

Davosda Prezident İlham Əliyev və Prezident Donald Tramp arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:34

Bakı və Sumqayıtda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 16:29

Ölkə üzrə ilk dəfə Bakı şəhəri 11 nömrəli xüsusi ümumtəhsil məktəbində peşə təmayüllü sinif təşkil edilib

Bu gün, 16:25

Göyçayda narkotik satışı ilə məşğul olan silahlı şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:19

Sahil Babayev sabiq bankiri direktor təyin etdi

Bu gün, 16:02

Azərbaycan-Polşa ikitərəfli əməkdaşlığının gələcək inkişafı müzakirə olunub

Bu gün, 15:53

Qaradağda qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Sabah bu rayonda qaz olmayacaq

Bu gün, 15:24

27 milyon manatlıq əmlak üzərinə həbs qoyulub

Bu gün, 15:19

Ötən il korrupsiya ilə bağlı cinayət işlərinin sayı açıqlandı

Bu gün, 15:08

İlham Əliyev Davosda “Sülh Şurasının Nizamnaməsi” sənədinin imzalanma mərasimində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 14:58

Hikmət Rəhimov: “Səkkiz” geri qayıtdı və yayımı bərpa olundu

Bu gün, 14:53

Lökbatanda yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Bu gün, 14:46

Tramp: Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarıma çevriliblər

Bu gün, 14:43

Kimlər 46 gün əmək məzuniyyətinə çıxa bilər? - Xidmət rəhbərindən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər