 Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 100 dolları ötüb - YENİ REKORD
İqtisadiyyat

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 100 dolları ötüb - YENİ REKORD

09:30 - Bu gün
Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 100 dolları ötüb - YENİ REKORD

Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin aprel fyuçerslərinin qiyməti 1,65% artaraq 5 100,21 ABŞ dollarına bərabər olub.

COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə 2026-cı ilin mart fyuçerslərinin qiyməti də 6,17% artaraq 107,58 ABŞ dolları olub.

