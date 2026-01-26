 AMB 26 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB 26 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

09:39 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % artaraq 2,0162 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,2434 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0162

100 Rusiya rublu

2,2434

1 Avstraliya dolları

1,1754

1 Belarus rublu

0,5753

1 Bolqarıstan levi

-

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1181

1 Çexiya kronu

0,0831

1 Çin yuanı

0,2444

1 Danimarka kronu

0,2700

1 Gürcü larisi

0,6311

1 Honq Konq dolları

0,2181

1 Hindistan rupisi

0,0185

1 İngilis funt sterlinqi

2,3224

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1909

1 İsveçrə frankı

2,1872

1 İsrail şekeli

0,5418

1 Kanada dolları

1,2426

1 Küveyt dinarı

5,5442

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3365

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5277

1 Moldova leyi

0,1004

1 Norveç kronu

0,1747

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6075

1 Polşa zlotası

0,4785

1 Rumıniya leyi

0,3957

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3404

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3230

Türk lirəsi

0,0392

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0394

Yapon yeni

1,1037

Yeni Zelandiya dolları

1,0131

Qızıl

8619,1785

Gümüş

183,7189

Platin

4868,1625

Palladium

3516,1780

