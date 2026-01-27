 Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni razılaşma: Dəmir yolu sahəsində əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni razılaşma: Dəmir yolu sahəsində əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək

17:28 - 27 / 01 / 2026
Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni razılaşma: Dəmir yolu sahəsində əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək

AZCON Holding şirkətlərindən olan “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (ADY) və Türkiyə Dövlət Dəmir Yolları (TCDD) arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

ADY sədrindən 1news.az-a verilən məlumata görə, ADY sədri Rövşən Rüstəmov və TCDD İdarə Heyətinin sədri və baş direktoru Veysi Kurt tərəfindən imzalanan memorandumda məqsəd dəmir yolu sektorunda əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir.

Sənədə əsasən infrastrukturun inkişafı, hərəkətin idarə edilməsi, birgə innovativ həllərin tətbiqi, kadr hazırlığı, eləcə də məlumat mübadiləsi üzrə əməkdaşlıq həyata keçiriləcək.

Paylaş:
178

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Sumqayıt Sənaye Parkında polipropilen və laminatlı kisə istehsalı müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Cəmiyyət

MEDİA Azərbaycan–Türkiyə strateji müttəfiqliyini hədəf alan dezinformasiyaya münasibət bildirib

Cəmiyyət

​​​​​​​Bakıda saxlanılan Rusiya vətəndaşlarının həbs müddəti uzadılıb

Siyasət

Ceyhun Bayramov Çinə rəsmi səfərə yola düşüb

İqtisadiyyat

Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni razılaşma: Dəmir yolu sahəsində əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək

“PAŞA Holdinq”in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forumu” keçiriləcək - FOTO

Dünya Bankı ADY ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

AZAL-dan Gürcüstana səfər edənlərə sığorta ilə bağlı XATIRLATMA

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Bakı metrosunda 300 yeni vaqon alınması müzakirə edib

Qızılın qiyməti 4800 dolları ötüb - Tarixi rekord

Azərbaycan qlobal bazara qabıqsız fındıq ixrac edən ölkələrin ilk 5-liyində yer alıb

Son xəbərlər

Nazirlik dövlət teatrlarındakı islahatlarla bağlı açıqlama yaydı

27 / 01 / 2026, 17:50

Baş Prokurorluq dəm qazı təhlükəsi barədə müraciət edib

27 / 01 / 2026, 17:47

“Azərlotereya” 2025-ci ildə 267 böyük uduş təqdim edib

27 / 01 / 2026, 17:30

Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni razılaşma: Dəmir yolu sahəsində əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək

27 / 01 / 2026, 17:28

Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu!

27 / 01 / 2026, 17:25

“PAŞA Holdinq”in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forumu” keçiriləcək - FOTO

27 / 01 / 2026, 17:19

Səhiyyənin Təminat Mərkəzinin direktoru vəzifəsindən azad edilib, yeni təyinat

27 / 01 / 2026, 17:16

Bakıda narkotik satışını həyata keçirən 6 nəfər saxlanılıb

27 / 01 / 2026, 16:53

Azərbaycanın İrandakı Səfirliyinə terror hücumunda yaralanan Vasif indi bu səfirlikdə işləyir

27 / 01 / 2026, 16:53

Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

27 / 01 / 2026, 16:32

MEDİA Azərbaycan–Türkiyə strateji müttəfiqliyini hədəf alan dezinformasiyaya münasibət bildirib

27 / 01 / 2026, 16:21

​​​​​​​Bakıda saxlanılan Rusiya vətəndaşlarının həbs müddəti uzadılıb

27 / 01 / 2026, 16:06

Paytaxtda evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

27 / 01 / 2026, 15:58

Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının Qadın Parlament Forumunun 2-ci sessiyasında çıxış etdi

27 / 01 / 2026, 15:49

Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib

27 / 01 / 2026, 15:35

Generalın oğlu keçmiş sevgilisinin iddialarına cavab verdi: Bütün sübutlar dövlət orqanlarına təqdim olunub

27 / 01 / 2026, 15:23

Azərbaycanın əməkdar məşqçisi Mirəli Seyidov vəfat edib

27 / 01 / 2026, 15:01

Gələn ildən XI sinfin buraxılış imtahanında xarici dil fənni üzrə yeni imtahan modeli tətbiq ediləcək

27 / 01 / 2026, 15:00

BDYPİ rəsmisi: Bu hadisə sadəcə yol qəzası deyil, bir ailənin taleyinə vurulmuş ağır zərbədir

27 / 01 / 2026, 14:43

Qohumunun evindən 51 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb

27 / 01 / 2026, 14:23
Bütün xəbərlər