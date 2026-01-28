 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:10 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,07 % artaraq 2,0401 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,33 % azalaraq 2,2295 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0401

100 Rusiya rublu

2,2295

1 Avstraliya dolları

1,1891

1 Belarus rublu

0,5753

1 Bolqarıstan levi

-

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1194

1 Çexiya kronu

0,0842

1 Çin yuanı

0,2448

1 Danimarka kronu

0,2732

1 Gürcü larisi

0,6316

1 Honq Konq dolları

0,2179

1 Hindistan rupisi

0,0186

1 İngilis funt sterlinqi

2,3464

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1931

1 İsveçrə frankı

2,2218

1 İsrail şekeli

0,5493

1 Kanada dolları

1,2506

1 Küveyt dinarı

5,5511

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3376

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5367

1 Moldova leyi

0,1009

1 Norveç kronu

0,1770

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6074

1 Polşa zlotası

0,4858

1 Rumıniya leyi

0,4002

1 Serbiya dinarı

0,0173

1 Sinqapur dolları

1,3490

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3329

Türk lirəsi

0,0392

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0397

Yapon yeni

1,1144

Yeni Zelandiya dolları

1,0233

Qızıl

8918,1150

Gümüş

196,6331

Platin

4597,4375

Palladium

3350,8105

