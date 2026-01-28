AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,07 % artaraq 2,0401 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,33 % azalaraq 2,2295 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0401
|
100 Rusiya rublu
|
2,2295
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1891
|
1 Belarus rublu
|
0,5753
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1194
|
1 Çexiya kronu
|
0,0842
|
1 Çin yuanı
|
0,2448
|
1 Danimarka kronu
|
0,2732
|
1 Gürcü larisi
|
0,6316
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2179
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0186
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3464
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1931
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2218
|
1 İsrail şekeli
|
0,5493
|
1 Kanada dolları
|
1,2506
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5511
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3376
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5367
|
1 Moldova leyi
|
0,1009
|
1 Norveç kronu
|
0,1770
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6074
|
1 Polşa zlotası
|
0,4858
|
1 Rumıniya leyi
|
0,4002
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0173
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3490
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3329
|
Türk lirəsi
|
0,0392
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0397
|
Yapon yeni
|
1,1144
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0233
|
Qızıl
|
8918,1150
|
Gümüş
|
196,6331
|
Platin
|
4597,4375
|
Palladium
|
3350,8105