 Lənkəranda toyuq kəsimi sexinin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Lənkəranda toyuq kəsimi sexinin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb

Qafar Ağayev16:36 - Bu gün
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndində fəaliyyət göstərən toyuq kəsimi sexində yoxlama keçirib.

1news.az xəbər verir ki, baxış zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.

Kəsim sexinin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi və qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədiyi məlum olub.

Həmçinin temperatur rejiminə əməl edilmədiyi, etiket məlumatlarının qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadığı və digər nöqsanlar aşkarlanıb. Qida obyektinə qəbul edilən diri quşların müşayiətedici sənədləri də yoxlamaya təqdim edilməyib.

Faktla bağlı inzibati protokol tərtib edilib, nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub, obyektin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
132

Sizin üçün xəbərlər

Bütün xəbərlər